Le Global Champions Tour progresse

Le site du Longines Global Champions Tour a révélé la semaine dernière que la ville de New York ferait bien partie cette année de l’une des vingt étapes du Longines Global Champions Tour, associé à la Global Champions League. Ainsi, le circuit s’agrandit encore avec trois nouvelles villes : New York, Montreal, et Stockholm.

Pour ce circuit privé détenu par Jan Tops et Franck McCourt et crée en 2005 seulement, la croissance est exponentielle. L’année dernière, la création de la Global Champions League, nouveau circuit par équipes à l’inscription s’élevant à 2 millions d’euros et des brouettes, avait suscité une émulation de critiques. La finale à Prague, en République Tchèque, avait fait l’événement mi-décembre derneir, et renforcé le Longines Global Champions Tour.

La présence du circuit privé au cœur de New York vient confirmer son excellente santé. En effet, le CSI 5* aura lieu sur l’ile Governors, au Sud du prestigieux quartier de Manhattan, avec une vue exceptionnelle sur la Statue de la Liberté. Le Global Champions Tour posera ainsi ses valises dans des villes prépondérantes tells que Paris, Londres, Shanghai, Madrid ou encore Mexico. “Nous sommes fiers d’annoncer que le nouveau calendrier du Global inclura quelques unes des plus importantes villes au monde”, a déclaré Jan Tops, fondateur de la série. “New York en est le parfait exemple, ainsi que Montreal et Stockholm qui viennent enrichir le circuit d’étapes supplémentaires, nous permettant ainsi de cumuler vingt étapes! C’est une part importante de notre sport que de contribuer à sa bonne santé et de continuer à voir les bénéfices de notre action sur toute la filière équine, aussi bien pour les cavaliers, que les grooms, les propriétaires ou encore les sponsors, et bien entendu aussi pour les amateur de notre sport!”

Si le Longines Global Champions Tour et la Global Champions League se portent à merveille, il est important de rappeler que le circuit public et historique de la Coupe des nations Longines ne cesse de s’affaiblir. Alors qu’il ne comptait déjà plus que huit étapes depuis une dizaine d’années, il n’en comptera que sept en 2019… Même si le succès du Global n’est pas à regretter, la mauvaise santé du circuit par équipes de la FEI est un mauvais signe envoyé aux acteurs de la filière et à leurs supporters, tous très attachés à ce circuit datant de 1909.