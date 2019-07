Le Global Champions Tour s’installe face à la Dame de fer

Depuis cinq ans, le mois de juillet débute au rythme du Longines Global Champions Tour dans la capitale française, et cette tradition se perpétue cette année. Au programme, des épreuves allant d’un CSI 1* au CSI 5* seront mêlées à un brin de divertissement. Côté sportif, la sélection de cavaliers présents au CSI 5* prévoit un niveau exigeant.



La globe trotteuse australienne, Edwina Tops-Alexander, sera de la partie avec Veronese Teamjoyet sa formidable California, victorieuse aux play-offs de Prague l’an dernier. Sa présence imposera, comme à chaque concours, une grande vigilance de la part des adversaires. Martin Fuchs fera aussi figure de concurrent redoutable, l’unique Suisse ayant répondu présent étant vainqueur avec son puissant Chaplin lors de l’étape d’Estoril et de Madrid. Pour ce rendez-vous, celui qui a récemment accédé à la troisième place du classement mondial comptera sur son fils de Sanvaro, The Sinner, pour décrocher une possible performance. À noter que son grand bai remportait en mai la puissance à six barres à Rome. L’Helvète viendra également accompagné de son hongre de dix ans, Silver Shine.



L’ex numéro un mondial, Scott Brash se pliera au parcours Grégory Bodo en selle sur Hello M’Lady et Hello Mr President. Autre Britannique en lice, Ben Maher s’efforcera de donner le meilleur avec Don Vito et F One Usa. Les Néerlandais viendront à cinq, et parmi eux Marc Houtzager risque de frapper fort avec Sterrehof’s Calimero, eux qui se classaient cinquièmes de cette même étape l’an dernier.

Pour leur part, les Irlandais risquent de mettre la barre plus haute grâce à la présence de Cian O’Connor et Shane Breen. Le premier fera route avec Irenice Horta et PSG Final tandis que l’autre participera à l’échéance avec Ipswich van de Wolfsakker et Jeff Ten Halven. Leur compatriote Darragh Kenny, récemment lauréat du Grand Prix CSI 5* de Knokke espérera de nouveau briller, cette fois ci avec Christos et Classic Dream. Venus en nombre, les Belges que sont Pieter Devos, Niels Bruynseels, Jérôme Guéry ou Jos Verloy promettent d’assurer un sacré spectacle. La réussite sourira peut-être à Grégory Wathelet et son cheval de tête, l’étalon MJT Nevados S, classés sixième dans le Grand Prix du Saut Hermès en mars dernier. Deux Allemands seront au rendez-vous avec Christian Ahlmann et Daniel Deusser.



Côté Français, les Bleus seront présents et en force. Simon Delestre présentera ses deux bons atouts Filou Carlo Zimequest et Hermes Ryan, Edward Levy tentera de faire résonner la Marseillaise avec Rebeca LS et Starlette de la Roque, et Kevin Staut comptera sur ses deux meilleurs chevaux : Calevo 2 et For Joy van’t Zorgvliet*HDC. Pour sa part, Pénélope Leprevost s’élancera avec ses deux étalons Andiamo Semilly et Excalibur de la Tour Vidal*GFE.