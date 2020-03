Le GN de dressage reprend du service au Mans

Cette saison, le circuit pour le dressage se disputera sur six étapes à travers le territoire français avant de se clôturer sur une nouveauté : la finale réservée aux six meilleures écuries qui se déroulera dans le cadre d’Équita Lyon (69).

Pour ce premier acte, vingt couples représentant de nombreuses écuries sont engagées dans la Pro Élite Grand Prix, prévue samedi et support du circuit.

Parmi cette vingtaine de couples, on retrouve des habituées du circuit comme Nicole Favereau et Marine Subileau, gagnantes du circuit de 2017 à 2019. Sous les couleurs comme l’an dernier de Forestier Sellier et d’E-Riding Solutions, mère et fille se présenteront avec leurs fidèles montures : Ginsengue et Osado 04.

Seront également de la partie des assidus du circuit comme Laurence Vanommeslaghe, membre de l’écurie Kineton ou encore Jean-Philippe Siat, ambassadeur de l’écurie Kineton – ST Sport Equiline.

Comme chaque saison et comme dans le football, le mercato a eu lieu pendant la trêve hivernale. De nouvelles associations se sont faites : Delphine Bertraneu sera associée à Philippe Limousin et ils défendront ensemble dès cette première étape les couleurs de la société Equisense avec respectivement Baccara van Weltervreden et Rock’n Roll Star.

Maxime Collard sera quant à elle associée à la Championne de France Pro Élite 2019 : Charlotte Chalvignac. Avec la jeune Estelle Schurink, le trio 100 % féminin défendra les couleurs de Cavalcar. Le week-end prochain, c’est Maxime Collard qui sera en charge de ramener les premiers points à son écurie avec Cupido PB.

Danielle Oliveira, nouveau visage sur le circuit l’an dernier, a décidé de faire équipe cette saison avec Fanny Lerpinière pour les couleurs de l’Eurl Lucien Follop. Toutes les deux ont décidé de commencer le circuit dès la première étape avec Qsaar de Villemagne et Viena SPP.

Le Colonel Patrick Teisserenc, 37e Écuyer en chef du Cadre noir de Saumur, qui avait déjà pris part à l’étape de Cluny (71) en septembre dernier, sera également de la partie. Avec sa jument de treize ans, Simply Pretty, il représentera son institution, qui avait terminé cinquième l’an passé avec le Capitaine Guillaume Lundy. Cette saison, Pauline Roth, sera également associée à l’écurie en tant que jeune.

Mathieu Berville qui figure aussi dans la liste des engagés du Mans, a quant à lui décidé de courir le circuit sous les couleurs d’Ab It Fitter – Marck Immobilier avec Audrey Blau.

Rendez-vous donc samedi à partir de 13h15 dans le grand hall du Pôle européen du Mans pour vivre le lancement de la saison 2020.