Le Grand Indoor poursuit sa route à Saint-Lô

De jeudi à dimanche, plus de mille cent départs seront donnés aux cavaliers Amateurs et Pros dans le manège du Pôle hippique de Saint-Lô. Pour ce deuxième rendez-vous en indoor, le point d’orgue de ce week-end, sera comme lors de chaque étape, la Pro Élite Grand Prix à 1,50m prévue dimanche en début d’après-midi avec un très beau plateau de cavaliers.



Programmé cette année juste avant leur CSI 3* et 1*, les organisateurs de cette deuxième étape du Grand Indoor FFE – AC Print font le plein d’engagés. On retrouvera en Normandie des couples qui ont déjà pris part à la première étape de la saison, à commencer par les frères Lambert qui représentent l’écurie GEM Equitation. Tous les deux classés dans le Top 8 de Mâcon-Chaintré, Thomas et Mathieu prendront part à cette deuxième étape avec les mêmes chevaux. L’aîné de la famille montera Univers de Ch’ti et sa protégée Thalie St Loise alors que son petit frère prendra part à cette étape avec Airmes des Baleines et Volcan du Sartel.

Cyril Bouvard (écurie Forestier Sellier I) et Yannick Le Craver (écurie Cavaal Equi Sport – écurie de la Ronce), cinquième et septième en Saône-et-Loire feront également le déplacement jusqu’en Normandie avec respectivement Victoria d’Argent et Trompette de Nuit.

Le vainqueur de l’édition de 2018, Marc Dilasser (écurie Lencare – JL Horse Concept), sera également en Normandie pour remettre sa victoire en jeu. Gagnant l’an passé avec Indigo Blue Biolley, il est engagé cette année avec Cliffton*Belesbat.

Pour un grand nombre, cette étape leur permettra d’entamer leur saison indoor, à l’instar de Patrice Delaveau avec Bahia de Mars. L’écurie Jump Five – HDC sera au complet car Delphine Perez a engagé Untouchable GIPS et Qurack de Falaise*HDC et Valentine, la fille de Patrice, prendra part à sa première Pro Élite Grand Prix 1,50m sur le circuit fédéral avec Vivaldi des Forêts.

Il en est de même pour Vanessa Martinez avec Torrero du Lozon, deuxième du Grand Prix du CSI 3* de Canteleu, qui tentera d’accrocher de précieux points pour son écurie Planète Broderie – Euro Mat, encore en lice pour le podium final. Idem pour Damien de Chambord (écurie Equibalneo – Horsealot) avec Aicha de Coquerie.

À peine rentrée du concours Longines Equestrian Beijing Masters à Pekin (CHN) dont elle a remporté le Grand Prix du CSI 3*, la championne olympique par équipes Pénélope Leprevost sera à Saint-Lô avec le prometteur Excalibur dela Tour Vidal*GFE.



D’autres couples très en forme sur la scène nationale et internationale ces dernières semaines seront au rendez-vous, comme Aymeric de Ponnat (écurie de Montchevreuil – Rheovatis Avocats), deuxièmee du Grand Prix du CSI 2* du Mans le week-end passé, Mathieu Bourdon (écurie Excel Horse – GPA), quatrième du Grand Prix 1,50m de Barbaste.

Font également partie de la liste des engagés Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles), Benjamin Devulder et Alexis Gautier (écurie Saint Lo Agglo – Equin Normand), Grégory Rulquin (écurie Cheval Liberté – Liberté Events), Clément Boulanger (écurie Stephex – Equimov), Jonathan Chabrol (écurie Picardie Obstacles – David Assu-rances), Florian Angot (écurie Team Antares CSO), François-Xavier Boudant (écurie Leclerc – Créa Vert), Come Couturier (écurie DP nutrition – Besnard Père et Fils) ou encore Cédric Hurel (écurie Business).