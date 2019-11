Le Grand Indoor poursuit sa route au Mans

Une fois de plus, de nombreuses écuries feront le déplacement pour cette avant dernière étape Mans dont les quatre écuries qui se disputent le tiercé gagnant.



L’écurie GEM Equitation, en tête avec 86 points, sera de nouveau de la partie et au complet comme à son habitude. Thomas et Mathieu Lambert, ne veulent rien lâcher et ont donc engagé deux chevaux chacun. L’aîné de la famille montera sa “princesse” Thalie St Loise et son bondissant Univers de Ch’ti alors que son frère prendra part à cette étape avec son prometteur Airmes des Baleines et Volcan du Sartel.



Et comme l’an passé, le match entamé au cours de la saison avec l’écurie Or Vet – Ar Tropig (73 points) se poursuivra au cours de cette étape sarthoise. Jérôme Hurel, de retour d’une tournée de plusieurs semaines à Vilamoura au Portugal, sera de la partie avec Vegas de la Folie et Aloha de Presle. Quant à Benoit Cernin, Champion de France Pro Élite 2019, il s’élancera avec trois montures : Uitlanders du Ter, Vackanda de Lojou et Ciesto vd Vogelzang Z.



Les deux écuries qui se disputent la troisième place du classement provisoire seront également au Mans. Remontée sur la dernière marche du podium après l’étape de Lyon, l’écurie Planète Broderie – Euro Mat (41 points) sera présente avec ses deux cavaliers. Mathieu Billot, rentré dernièrement dans Top 100 mondial, prendra le départ de la Pro Élite Grand Prix 1,50m avec trois chevaux : Lagavulin 2, Chacon LS et Bad Boy du Bobois. Sa coéquipière, Vanessa Martinez, a engagé quant à elle son Torero du Lozon.



Quant à l’écurie Equibalneo – Horsealot.com, quatrième au provisoire avec 40 points, elle sera défendue par le jeune Damien de Chambord. Avec Aicha de Coquerie, il aura la lourde tâche d’ouvrir les festivités dimanche après-midi.



Ces cavaliers devront faire face à de nombreux autres duos engagés. À noter la présence de Patrice Delaveau (écurie Jump Five – HDC) avec JK Click N’Chic*HDC. Cette écurie sera au complet avec la participation de Delphine Perez et de Valentine Delaveau. Mathieu Bourdon (écurie Excel Horse – GPA), troisième lors de l’étape de Barbaste (47), fait également partie de la liste des engagés avec Play Boy du Tertre tout comme Edward Levy (écurie Lencare – JL Horse Concept) avec Drag du Buisson Z.



De nombreux autres couples et écuries qui se sont illustrés sur les précédentes étapes ou en concours internationaux dernièrement seront de la partie à commencer par Alexandra Ledermann (écurie Carrosserie Paillard – TBV Automobiles), Yannick Le Cravec (écurie Cavaal Equi Sport – Écurie de la Ronce), Thomas Rousseau (écurie Amerigo Selles – Royal Horse), Cédric Hurel (écurie Business) ou encore Juliette Faligot (écurie DP Nutrition – Harley Davidson Lille).