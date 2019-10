Le Grand Indoor reprend ses droits à Mâcon-Chaintré

Pour ce premier rendez-vous en indoor, vingt-six couples sont attendus dans le manège de Mâcon-Chaintré, en Bourgogne – Franche-Comté, à commencer par les ambassadeurs de l’écurie GEM, gagnante du circuit extérieur. Mathieu Lambert montera Volcan du Sartel et Airmes des Baleines avec qui il remportait au mois de juillet l’étape de Villers Vicomte (60). Son frère Thomas fera quant à lui le déplacement avec sa protégée Thalie St Loise, gagnante de l’étape de Compiègne (60) et de nombreuses épreuves à 1,45m sur le circuit. Il sera aussi au départ de cette étape avec son bondissant Univers de Ch’ti avec qui il se classe encore troisième du Grand Prix du CSI 3* de Canteleu le week-end dernier.

Très en forme toute la saison extérieure en remportant pas moins de deux étapes et le championnat de France Pro Élite, Benoit Cernin espère en faire autant sur ce circuit avec ses trois chevaux engagés : Uitlanders du Ter, Vackanda de Lojou et Unamour du Suyer. Il représentera de nouveau son écurie Or Vet – Ar Tropig avec qui il fait équipe avec Jérôme Hurel et Romain Xhemal. Le Bourguignon tentera de conserver son titre décroché l’an dernier avec Uitlanders du Ter.



Ils font également partie de la liste des engagés : Cyril Bouvard (écurie Forestier Sellier I) avec Victoria d’Argent avec qui il terminait 5e de cette étape l’an passé, Nicolas Deseuzes (écurie Equita by GL Events I) avec Ulloa du Trefle, Romain Dreyfus (écurie By KRF – Cuisines Bernollin) ou encore Alexandre Fontanelle (écurie Marmont Sarl) avec Quaprice de l’Etivant et Prime Time des Vagues.

Sara Brionne (écurie Paddock Sport) qui prenait part à sa première Pro Élite Grand Prix 1,50m à Barbaste, fait de nouveau partie de la liste des engagés avec Detroit VD O.