Le Grand National de dressage fait étape à Vierzon

Parmi les huit premières écuries du classement provisoire, sept seront présentes à Vierzon ce week-end et toutes auront à cœur de briller. L’écurie Cavalcar – Devoucoux, en tête du classement provisoire avec 35 points, sera représentée par Charlotte Chalvignac, auteur d’une belle prestation lors du CDIO 3* de Geesteren (Pays-Bas) il y a quelques jours et de Marc Boblet. Charlotte Chalvignac se présentera devant les juges avec Lights of Londonderry avec qui elle s’est classée lors de toutes les étapes du circuit fédéral également alors que Marc Boblet a décidé d’engager Grand Voice JRMF.



Comme les saisons passées, Marine Subileau et Nicole Favereau, les ambassadrices de l’écurie Forestier – E Riding Solution, deuxième avec 34 points, ne rateront pas cette étape et ont choisi d’y prendre part comme à chaque fois avec Osado 04 et Ginsengue.



L’écurie haras de la Gesse, troisième au classement provisoire avec 25 points depuis la dernière étape courue à Mâcon Chaintré (71) début juin, fera également le déplacement avec l’ensemble de ses cavaliers et de leurs chevaux respectifs : Carlos Pinto avec Sultao Menezes*de la Gesse et Isabelle Pinto associée à Hot Chocolat vd Kwaplas*de la Gesse.



Les quatre autres écuries du Top 8 (Kineton – Passier, Aulion Sellier II, Equipeer – Lamantia Couture et Le Cadre noir de Saumur – Antares) seront quant à elles représentées également par un ou leurs deux cavaliers. Prendront donc part à cette épreuve : Laurence Vanommeslaghe, Laetitia Isselin et Nolwenn Baudouin mais aussi Stéphanie Brieussel, Pierre Volla et Guillaume Lundy CNE. Seule l’écurie Kineton – Racephoto (Jean-Philippe Siat, Alix Vandenberghe et Manon Ameye), cinquième au provisoire, manque à l’appel.



Morgan Barbançon, championne de France en titre, sera également de la partie et défendra pour la première fois les couleurs de son écurie Dy’on – Kentucky Horsewear avec Sir Donnerhall II OLD.



Encore du beau sport en perspective lors de cette qutatième étape du Grand National FFE – AC Print, qui servira également de première étape au championnat de France Pro Élite.