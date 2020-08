Le Grand National de saut d’obstacles débute aujourd’hui au Touquet

C’est sur la Côte d’Opale, au Touquet plus précisément, que les cavaliers ont rendez-vous à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche pour la cinquième étape du Grand National FFE/AC Print. En point d’orgue dominical, le Grand Prix Pro Élite verra s’élancer quarante-sept couples.

Initialement prévue fin juin et annulée en raison de la pandémie du Covid-19, l’étape du Touquet, cinquième rendez-vous de la saison du Grand National FFE/AC Print, débute dès aujourd’hui. Après les quatre premières étapes courues sur sable, changement de terrain dans le Pas de Calais. C’est sur la piste en herbe du Parc Équestre du Touquet que les épreuves du circuit fédéral se tiendront. Jean Philippe Desmaret sera en charge d’imaginer les parcours tout au long de la compétition. Pour ce nouvel acte, pas moins de quarante-sept couples sont attendus dans le Grand Prix Pro Élite. Ils s’élanceront dimanche à partir de 15h30 sur des barres à 1,50m.

Si l’écurie Spring Cheval, première au classement provisoire, avait décidé de faire l’impasse sur l’étape de Villers Vicomte (60) le week-end dernier, elle sera bien présente dans le Nord. Julien Gonin, vainqueur à Sainte Cécile (71) début juillet, fera le déplacement depuis Bourg en Bresse (01) tandis que son coéquipier Olivier Robert, deuxième à Canteleu (76), viendra des environs de Bordeaux (33). A eux deux, ils auront cinq chances de s’imposer !

Les trois autres écuries qui la suivent au classement provisoire et qui complètent le tiercé provisoire seront également. Organisateurs de l’étape le week-end dernier chez eux, Thomas et Mathieu Lambert seront de la partie, représentant l’écurie GEM Équitation avec chacun deux chevaux.

Quant à Mégane Moissonnier, ambassadrice de l’écurie Equita by Gl Events II (troisième ex æquo au provisoire), elle a prolongé son séjour dans les Hauts-de-France. Ce week-end, elle prendra le départ avec trois chevaux.

Si à Villers Vicomte Benoit Cernin a défendu les couleurs de l’écurie Élevage du Banney – SARL Benoit Cernin (3e au provisoire ex æquo), c’est cette fois-ci son coéquipier Paul Delforge, déjà présent à Canteleu, qui aura la tâche d’aller chercher de nouveaux points pour leur équipe.

La liste des engagés est importante et certains n’ont pas dit leur dernier mot à l’instar de Nicolas Delmotte (écurie SARL Guillet – Crea Vert) avec Ilex VP et Urvoso du Roch entre autres, Félicie Bertrand (écurie Haras de Clarbec – Maisons Bebium) avec Vahine de Favi, Juliette Faligot (écurie Ambulances DAP – SARL SCAP), ou encore François Xavier Boudant et Sofian Misraoui (écurie Sllfinance)…

