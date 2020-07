Le Grand National fait étape à Villers-Vicomte

Jusqu’à dimanche, les installations de la famille Lambert, à Villers-Vicomte, dans l’Oise, accueillent la quatrième étape du circuit Grand National FFE/AC Print de saut d'obstacles. En point d’orgue, le Grand Prix Pro Élite à 1,50m dimanche accueillera quatre-vingt-six partants.

Depuis hier et jusqu’au 2 août, le circuit Grand National FFE/AC Print de saut d’obstacles fait étape à Villers-Vicomte, dans l’Oise. Pour la quatrième manche du circuit, pas moins de quatre-vingt-six concurrents s’élanceront dimanche dans le Grand Prix Pro Élite. C’est un plateau de cavaliers relevé qui s’affrontera sur des barres à 1,50m et un parcours dessiné par Cédric Longis. Pour le chef de piste, qui a notamment officié lors du CSI 5* de Saint-Tropez il y a quelques semaines ainsi que lors de la dernière étape fédérale courue à Canteleu il y a moins de 15 jours, c’est donc un sacré travail de création et de montage qui s’annonce.

Si les deux premières écuries du classement provisoire (Spring Cheval et Euro Mat – DP Nutrition) ont décidé de faire l’impasse sur cette étape, les deux équipes qui se partagent la troisième place font le déplacement jusque dans les Hauts-de-France. Le champion de France Pro Élite en titre, Benoit Cernin (écurie Elevage du Banney – Sarl Benoit Cernin) qui a terminé deuxième de ce rendez-vous l’an dernier, prendra part au Grand Prix avec Unesco du Rouet avec qui il s’est classé lors de l’étape de Sainte-Cécile début juillet et Vackanda de Lojou. Quant à l’écurie Assurances Herteau – JL Horse Concept, troisième exæquo, elle pourra compter sur la présence d’Arthur Deuquet et de Marc Dilasser. Ce dernier qui s’imposait lors de l’étape de Canteleu avec Arioto*du Gevres a décidé cette fois ci d’engager Vital Chance*de la Roque et Away Semilly.

Equitation Prime Time des Vagues à la retraite HIER À 10:00

Trois autres écuries du Top huit provisoire seront de la partie à commencer par Thomas et Mathieu Lambert (écurie GEM Equitation – cinquième exæquo), hôtes de cette étape. L’an passé, le cadet des deux frères gagnait à domicile en signant l’unique sans-faute de l’épreuve avec Airmes des Baleines. Dimanche, il pourra encore compter sur son prometteur étalon mais également sur Volcan du Sartel. Son frère aîné a décidé quant à lui d’engager Stu Ungar dit le Kid en plus de ses deux fidèles montures Univers de Ch’ti et Thalie St Loise.

Patrice Delaveau et Delphine Perez, représentants de l’écurie Jump Five – HDC (cinquième exæquo) qui ont décroché une deuxième place lors de l’étape de Notre-Dame-d’Estrées il y a trois semaines, feront la route depuis la Normandie. Ils auront à eux deux cinq chances d’imposer leur écurie dans cette épreuve. Patrice a souhaité engager Moneymaker vd Axelhoeve*HDC, Urcos de Kerglenn et Bugs Bunny d’Authuit*HDC alors que Delphine sellera Untouchable GIPS et Vendome d’Anchat*HDC.

Après avoir pris part aux étapes de Notre-Dame-d’Estrées et de Canteleu, Laetitia du Couedic, de nationalité suisse mais installée en France depuis un an environ, sera également à Villers-Vicomte avec Arizona Star pour le compte de l’écurie Haras de la Chesnaye – PBG Optic, huitième exæquo.

Si certains feront le déplacement de Normandie ou de Bretagne comme Margaux Rocuet et Damien de Chambord (écurie Horse Master – DP Nutrition), comme Reynald Angot (écurie France Etalons – Cavaal Equi Sport), comme Clément Boulanger (écurie Hermes Sellier I), comme Julia Segalot (écurie Guy Hoquet) ou encore comme Hugo Breul et Geoffroy de Coligny (écurie Meyer Selle), Manon Ravenel (écurie Sellerie de la Cote), Aymeric de Ponnat (écurie Ecurie de Montchevreuil – Rheovatis), Alix Ragot (écurie Horse Master) ou de Thomas Rousseau (écurie Royal Horse), d’autres viendront du Nord de la France. Après avoir donné quelques semaines de repos à ses chevaux suite à sa tournée dans le Sud de la France à Saint-Tropez, Nicolas Delmotte (écurie SARL Guillet – Crea Vert) redémarrera ses chevaux de tête ce week-end à Villers-Vicomte. Ilex VP et Urvoso du Roch seront accompagnés par Byzance de Vains également.

Emeric George et Vincent Balleux courront quant à eux en tant que cavaliers locaux. Installés dans l’Oise, respectivement à côté de Chantilly et de Beauvais, ils défendront tous les deux leurs écuries : Golden Horse et litiere-cheval.com.

Equitation Bryan Balsiger règne en maître sur Fontainebleau 27/07/2020 À 12:08