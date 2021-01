Quarante-deux engagés se sont élancés sur le parcours dessiné par le chef de piste américain Oscar Soberon, et douze d’entre eux se sont qualifiés pour la finale au chronomètre. Ben Maher a parfaitement exécuté son tracé pour remporter la victoire avec un chronomètre fulgurant de 43’’56. “C'était mon jour de chance, et parfois cela arrive comme ça”, dit-il avec un grand sourire. “Éric est l'un des cavaliers les plus rapides au monde, et il était sur un excellent cheval, donc je pense le tirage au sort m’a porté chance. J'étais aussi sur un cheval expérimenté. Tic Tac a dix-huit ans et ne concourt pas souvent, mais il me donne une grande confiance et il a tout fait pour moi aujourd'hui.”