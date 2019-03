Le Grand Prix de Bois-le-Duc pour Henrik von Eckermann

Le CHI de l’Indoor Brabant a vu pour sa cinquième édition un Suédois s’emparer de la victoire du Grand Prix phare. En effet, Henrik von Eckermann en selle sur son élégante complice Tovek’s Mary Lou a réussi à se défaire des quatre autres barragistes grâce à un ultime parcours extrêmement bien mené.

Le premier acte du Grand Prix, dont la dotation était de 900 000 euros, a été imaginé par le chef de piste néerlandais Louis Konickx. Celui-ci a réussi à dessiner un tour initial exigeant, sans pour autant mettre les chevaux trop à l’effort. Par conséquent, certains couples très attendus ont connu quelques difficultés. C’est le cas d’Emanuele Gaudiano qui a effectué un parcours à dix-sept points avec son crack Caspar 232 ou encore des deux Bataves Gerco Schröder sur Davino Q, et Jeroen Dubbeldam avec Roelofsen Horse Trucks Eldorado S, qui ont tous deux été pénalisés de neuf points. D’autres à l’image d’Alberto Zorzi et Ulane de Coquerie ne sont pas parvenus à aller au bout du parcours et ont ainsi dû abandonner. Le public a été tout particulièrement impressionné par l’élimination du cavalier égyptien Sameh El Dahan. Ce dernier a chuté à la suite d’un mauvais abord sur un vertical, et sa jument lui a malencontreusement marché sur la main. Heureusement, le vainqueur du Grand Prix CSIO 5* de Calgary n’a eu que l’index cassé et devrait revenir sur les terrains de concours prochainement.

Le premier sans-faute a finalement été signé par Daniel Deusser avec son extraordinaire Tobago Z. Le numéro un du classement Coupe du monde 2019 a été de suite imité par Steve Guerdat, en selle sur son explosive Albführen’s Bianca, qui faisait son retour à haut niveau après plusieurs mois de repos. Puis Henrik von Eckermann, Peder Fredricson et Niels Bruynseels ont eux aussi réussi à se qualifier pour le barrage.

Le cavalier allemand a été le premier à s’élancer sur ce second tour. Avec Tobago Z, il a terminé à la quatrième place à cause d’une faute, les pénalisant de quatre points. Puis Steve Guerdat s’est élancé. Bianca semblait en pleine forme et paraissait voler au-dessus des obstacles. Pourtant, tous deux arriveront à perdre leur première place après le parcours d’Henrik von Eckermann et sa fidèle Mary Lou. Le couple a en effet pris tous les risques pour réussir à battre le temps du champion olympique de Londres, et cela a payé. Niels Bruynseels avec Gancia de Muze a lui aussi tout tenté mais a commis une faute sur un oxer à cause d’un abord un poil trop plat. Puis, Peder Fredricson a lui aussi essayé de l’emporter mais a été pénalisé de quatre points avec Christian K, et s’est donc emparé de la troisième place, derrière Steve Guerdat et Henrik von Eckermann.