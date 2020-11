Sur un parcours réduit à sept obstacles et huit efforts, le premier à s’élancer a été Laurent Goffinet, en selle sur Atome des Étisses, particulièrement en forme ces derniers mois. Le couple a réitéré le parcours sans faute et a imposé un premier temps de référence, 43’’45, mettant ainsi la pression sur leurs concurrents. Un chronomètre qui leur a permis d’accrocher la cinquième finale. À la suite du premier couple tricolore, l’Italien Lorenzo de Luca a démarré avec un bon rythme aux rênes de Telstar de la Pomme, mais a renversé le vertical numéro quatre après un tournant trop serré. Toujours redoutable au jeu de la vitesse, la Néerlandaise Kim Emmen a réussi à abaisser le chronomètre de deux secondes et demie avec Jack van het Dennehof, ce qui lui a permis de prendre la tête au classement provisoire. L’Irlandais Conor Swail a également signé le parcours parfait avec GK Coco Channel, mais son chronomètre de 41’’94 n’a pas été suffisant, lui permettant cependant de conclure à une belle quatrième place. Avec Little Magic d’Asschaut, Henrik von Eckermann a pris tous les risques et cela a payé : la ligne d’arrivée est franchie en 40’’43, reléguant ainsi la Batave au deuxième rang. Le Suédois et son hongre de neuf ans ont réalisé une belle performance, eux qui ne sont associés de manière régulière en compétition que depuis juin dernier. En selle sur l’excellent Denver, la Britannique Holly Smith n’a pu éviter une faute. Avant-dernier au départ, le Girondin Olivier Robert a réalisé un double sans-faute en 41’’31 aux rênes de Vivaldi des Meneaux, mais le chronomètre du couple ne leur a permis d’espérer mieux qu’une troisième place finale. Marc Dilasser était donc le seul à pouvoir priver Henrik von Eckermann de la victoire. Associé à Vital Chance de la Roque, le réprésentant tricolore a tout tenté, galopant avec détermination sur l’ultime vertical avant de le renverser, actant la première place du Scandinave. Avec le parcours à quatre points le plus rapide (40’’67), les deux complices se sont finalement classés sixièmes.