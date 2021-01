Derniers à s’élancer, Beezie Madden et Breitling LS, un étalon de quinze ans, ont bouclé un parcours vierge de pénalité en 41’’87, s’adjugeant avec brio la victoire. Parlant de son plan pour le barrage, l’Américaine a déclaré: “Adrienne [Sternlicht] est si douée pour travailler sur un grand galop et son cheval est de toute façon naturellement rapide. Je me suis dit: «Je ne vais pas la battre sur ce point», alors j’ai essayé de le faire dans les virages. Les huit [foulées] avant le double paraissaient un peu risquées de l'endroit où j'étais assise, mais Breitling l'a bien réalisé. Je pense que je l'ai battue entre l’obstacle un et deux, peut-être aussi dans le virage après la double combinaison. Je pensais que c'étaient les seuls endroits où je pouvais essayer de la rattraper. Mon cheval a vraiment bien répondu et a bien sauté de toute façon. Souvent, il est difficile pour eux de se concentrer lorsque vous leur demandez d’aller vite, mais je pense qu’il a vraiment saisi l’occasion et s’est bien débrouillé. Je suis vraiment heureuse.” Avec cet étalon, la cavalière étasunienne a remporté la finale de la Coupe du monde Longines de Paris en 2018, ainsi que deux médailles de bronze par équipe et en individuel lors des Jeux panaméricains de Lima en 2019.