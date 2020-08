Le Grand Prix du Longines Deauville Classic pour Edward Levy

Samedi s’est tenu le Grand Prix 3* du Longines Deauville Classic, sur la piste du Pôle international du cheval Longines. À domicile, le Normand Edward Levy s’est imposé avec son fidèle Sirius Black. Il a devancé l’Argentin José Maria Larocca et l’Écossais Scott Brash, respectivement associés à Finn Lente et Hello Vincent.

Avancé d’un jour en raison de la météo orageuse annoncée pour le dimanche, le Grand Prix 3* Longines du Longines Deauville Classic s’est tenu samedi après-midi. Cinquante-neuf concurrents ont pris le départ de cette épreuve cotées à 1,50m et dessiné par le chef de piste international Grégory Bodo. Onze couples se sont qualifiés pour le barrage. Le temps imposé de 78 secondes en première manche a cependant piégé le jeune Belge Nathan Budd, soixante-dix-huit centièmes trop lent avec Cashpaid J&F.

Septième à s’élancer au barrage, Edward Levy a mis tout le monde d’accord en signant le sans-faute le plus rapide, aux rênes de Sirius Black. L’étalon Selle Français de quatorze et son pilote ont quitté la piste du Pôle international du cheval Longines avec un chronomètre de 40’’27. Il s’agit de la première victoire en Grand Prix du couple, qui évolue ensemble depuis 2016. Cheval de tête du Normand de vingt-six ans, ce fils de Calisco du Pitray revient en pleine forme après une petite blessure l’an passé.

“Le parcours proposé par Grégory Bodo était très intéressant, difficile et délicat comme il le fait d’habitude. Il a fallu faire plusieurs choix techniques, pas tant dans les distances mais il fallait bien travailler l’équilibre des chevaux. Sirius est un cheval d’expérience, en grande forme. Il a la solution à tous les problèmes et gagner à la maison est formidable. Le barrage s’est couru vite. Il y avait deux demi-tours et j’ai réussi à trouver une distance en avant, mon cheval s’est prêté au jeu et il est en plus rapide au sol !”, a réagi le vainqueur.

L’Argentin José Maria Larocca et Finn Lente se sont élancés après le cavalier Normand, mais n’ont pas été assez rapides pour pouvoir prétendre à la victoire. Avec trente-quatre centièmes de retard sur le vainqueur, le couple a dû se contenter de la deuxième place. Avec ce hongre de dix ans, le cavalier a remporté la médaille d’argent aux Jeux panaméricains de Lima, au Pérou, en 2019.

Scott Brash, parti en troisième position dans le barrage, a signé le premier double sans-fautes, associé à Hello Vincent, un étalon de onze ans, sous sa selle depuis octobre 2019. Le couple a finalement terminé troisième de l’épreuve, dont les trois premiers cavaliers se tenaient d’ailleurs dans la même seconde lors du barrage. En effet, l’Écossais a terminé avec un chronomètre de 40’’87.

Quatrième et dernier double sans-faute, Fanny Skalli s’est classée quatrième avec Jonka-A, soit le meilleur résultat de sa carrière à ce jour. Dernier Français au barrage, Alexis Deroubaix et Kitona de Muze n’ont pu éviter une faute. Leur chronomètre rapide leur a tout de même permis de prendre la sixième place.

