Le Haras de Saint Lo pris entre les flammes

Dans la nuit du 11 au 12 juillet dernier, aux alentours de minuit, un incendie a ravagé les écuries 3 et 4 de Saint-Lô. Aucun cheval n’a été impacté, mais les dommages matériels sont importants. Mathieu Laisney, cavalier professionnel de trente-cinq ans installé dans la structure, ainsi que sa compagne Claire Lemerre, se sont rendus sur les lieux dès qu’ils ont été prévenus, sans rien pouvoir faire contre les flammes.

“La perte est inestimable”, s’est exprimé avec émotion le cavalier à nos confrères de Ouest-France . Si les quatorze chevaux présents ce soir là s’en sont sortis sans aucune blessure, les pertes matérielles sont en revanche très lourdes, et devraient atteindre quinze mille euros. “Sellerie, papiers d’identification, tout est parti en fumée…”, a détaillé le cavalier au journal local. Mais les dégâts ne s’arrêtent pas là, puisque c’est bien un monument classé historique qui a été touché. Les bâtiments existent en effet depuis l’époque de Napoléon 1er, qui a été le premier à imaginer cette construction pour servir de dépôt d’étalons. François Brière, maire de Saint-Lô, compte bien donner de son temps pour le Haras. Le directeur de ce dernier, Yann Adam, s’est vu rassuré de la bonne santé des chevaux, et a déjà pensé à quelques solutions pour le Haras. “La priorité était de sauver la vingtaine de chevaux et nous l’avons fait”, a-t-il confié. “Mais cela n’empêche pas des dégâts considérables et une activité économique durement touchée. Bien des gens du monde du cheval sont déjà au courant. Nous avons déjà plusieurs écuries manchoises qui ont proposé leur aide et vingt-cinq étalons vont être relogés dans un autre haras.” Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues.