Le jeune Allemand Christian Kukuk récupère Chianti’s Champion

Chianti's Champion, ancien cheval de tête du Néerlandais Frank Schuttert et qui évoluait depuis un an avec l'Irlandais Peter Moloney, poursuivra désormais sa carrière avec le jeune Allemand Christian Kukuk.

Ce week-end, à l’occasion d’un concours national d’entraînement autorisé par les autorités locales, Christian Kukuk est apparu en piste avec une nouvelle monture. En effet, le jeune Allemand a participé à un concours dans les installations Beerbaum à Riesenbeck, en Allemagne, où il évolue quotidiennement en tant qu’élève de Ludger Beerbaum. À ses côtés, Chianti’s Champion, ancien cheval de tête de l’Irlandais Peter Moloney pendant un an. Acquis par la Team Harmony au printemps dernier, l’étalon va désormais être confié et intégrer le piquet de chevaux de Christian Kukuk. Une nouvelle très réjouissante pour le jeune pilote, que cette nouvelle recrue va peut-être aider à atteindre un niveau supérieur. “Bien sûr, je suis vraiment content de pouvoir le monter“, a confié le jeune Allemand à nos confrères allemands de St Georg. “Le cheval a un énorme potentiel, qu’il a déjà montré lors de différents championnats. J’ai vraiment hâte de participer à d’autres concours avec lui.“ En effet, pour une première sortie, le duo a signé un parcours sans faute malgré deux points de pénalité pour temps dépassé.

Formé et amené au plus haut niveau par le Néerlandais Frank Schuttert, avec qui il a remporté la plus belle victoire de sa carrière dans le Grand Prix 5* de Valkenswaard en 2018, Chianti’s Champion avait été acquis l’an dernier pour épauler l’équipe irlandaise dans sa quête de qualification olympique. Le bai de douze ans avait participé aux championnats d’Europe Longines de Rotterdam fin août dernier puis à la finale de la Coupe des nations Longines à Barcelone, où il avait effectivement contribué au succès de l’équipe d’Irlande, qui avait enfin décroché son ticket olympique.

