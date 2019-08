Le jumping de Dinard ouvre ses portes

Le Jumping International de Dinard figure parmi les innombrables rendez-vous des cavaliers de saut d’obstacles. L’édition 2019 se déroule ce week-end, du jeudi 1eraoût au dimanche 4 août. Les pilotes de dix-huit nations fouleront la mythique piste en herbe dans le cadre du CSI 5*. Les yeux seront rivés sur le Grand Prix dominical qui verra s’affronter les pilotes sur des barres à 1,60m. À noter, la présence de l’Allemand Daniel Deusser, grand favori du moment lorsqu’il se hisse sur son Scuderia 1918 Tobago Z. Le duo avait frôlé la victoire dans le Grand Prix du CHIO d’Aix-la-Chapelle et pourrait bien transformer l’essai en terres bretonnes. Mais la concurrence devrait être rude.

Côté Suédois, le Henrik Von Eckermann tentera sa chance sur ses deux montures Que Bueno De Hus Z et Forever. Le numéro un mondial Steve Guerdat mettra la barre haute en compagnie de sa toute jeune mais excellente jument de neuf ans, Flair. Les autres Helvètes que sont Martin Fuchs et Beat Mandli lui emboiteront le pas avec Clooney 51 et Silver Shine ainsi que Dsarie et Vic des Cerisiers. L’Italie misera sur son cavalier Lorenzo de Luca et ses performants Dinky Toy Vd Kranenburg et Scuderia 1918 Halifax Van Het Kluizebos. À ses côtés, Emanuele Gaudiano concourra avec le généreux Chalou. Plus au nord sur le Vieux Continent, leurs concurrents belges défendront leurs couleurs avec des cavaliers comme Olivier Philippaerts ainsi que Grégory Wathelet.



À domicile, les cavaliers français présents tenteront de s’imposer avec leurs plus fidèles montures. Venus au nombre de douze pour porter la Marseillaise jusqu’au podium, les cavaliers de la nation hôte ne sont pas des moins redoutables. On notera la présence des performantes amazones Pénélope Leprevost et Félicie Bertrand. La première sera en selle sur Vancouver de Lanlore, avec lequel elle a de très sérieuses chances de figurer dans la liste des sélectionnés pour les championnats d’Europe Longines de Rotterdam. La seconde sera quant à elle associée à Sultane des Ibis. Dans la sélection française, Kevin Statut et son majestueux Calevo tenteront eux aussi leur chance, de même pour son confrère Nicolas Delmotte, également de la partie avec Urvoso du Roch et Aramusse. Pour sa part, leur compatriote Alexis Deroubaix emmènera ses deux chevaux Timon d’Aure et Bornthis Way Chapelle pour en venir au bout des épreuves du CSI 5*.

Le précédent tenant du titre du Grand Prix, l’Américain McLain Ward sera le grand absent de ce week-end breton. À sa place, son collègue Kent Farrington portera ses chevaux Japser et Kaprice a une probable performance.