“Les équipes de Congrès et Expositions de Bordeaux avaient travaillé ces derniers mois sur différentes configurations pour répondre aux exigences de limitation et distanciation. Le renforcement des mesures hivernales ne permet plus de réunir les conditions d’organisation et financières pour le maintien en présentiel de l’édition 2021. Nous en exprimons une profonde déception. Nous avons conscience également de la déception ressentie par cette nouvelle annulation d’une étape historique de la Coupe du monde Longines FEI et de la finale de Coupe du monde FEI d’attelage auprès de la grande communauté des passionnés de sport équestre, des athlètes internationaux et amateurs qui concourent fidèlement à Bordeaux, et plus globalement pour toute une filière. Nous remercions nos spectateurs, partenaires, exposants du Salon du Cheval, tous les artistes et intervenants dans le cadre des carrières d’animation, les étalonniers du Salon des Étalons de Sport, officiels de compétition et bénévoles pour leurs messages de soutien et d’encouragement tout au long de ces derniers mois et pour leur fidélité. Avant de pouvoir vous donner rendez-vous pour la 47ème édition du Jumping International de Bordeaux qui se déroulera au Parc de Expositions du 3 au 6 février 2022, nos équipes mèneront sur les prochaines semaines des réflexions pour proposer en février prochain un rendez-vous virtuel”, ont écrit les organisateurs dans un communiqué.