Le Jumping international de Valence entame sa deuxième semaine

Depuis ce matin et jusqu’à dimanche soir, le Jumping international de Valence vit sa deuxième semaine de compétition de l’édition 2019.

Le plateau de cavaliers engagés dans le CSI 3* la semaine dernière était déjà flatteur. Kent Farrington, ancien numéro un mondial, vainqueur des Grands Prix 5* de Valence en 2017 et 2018 et du mythique Grand Prix du CHIO 5* d’Aix-la-Chapelle emi juillet, Philippe Rozier, champion olympique par équipes en titre, Simon Delestre, vice-champion du monde par équipes en 2014, Michael et John Whitaker, eux aussi précédemment au sommet du classement mondial des cavaliers et multi médaillés sur tous les championnats, Carlos Lopez, cavalier-maison du Haras des Grillons, cinquième des derniers Jeux équestres mondiaux… La liste est longue de stars du saut d’obstacles mondial qui ont foulé la piste du haras des Grillons le week-end passé! Depuis ce matin et jusqu’à dimanche, bis repetita puisque quelques-uns des meilleurs pilotes ont fait le déplacement pour vivre le CSI 4*.

Ainsi, le public accueillera entre autres le Suédois Henrik von Eckermann, actuel numéro onze mondial, vice-champion du monde et vice-champion d’Europe par équipes 2018 et 2017. Face à lui, les Français Roger-Yves Bost et Patrice Delaveau ont toutes les chances de l’emporter à l’applaudimètre! Bosty, réserviste de l’équipe de France la semaine dernière à Rotterdam, champion olympique par équipes en titre et champion d’Europe individuel en 2013, sera bien présent. Quant au Normand Delaveau, il est par trois fois vice-champion du monde : en 2014, en individuel et par équipes, et en 2010 par équipes. En bref, la concurrence s’annonce rude pour cette deuxième semaine du Jumping International de Valence!

Un rendez-vous à vivre en famille ou entre amis!

Autre temps fort de cette deuxième semaine de concours, la spectaculaire épreuve des Six Barres du samedi soir, co-remportée la semaine dernière dans le CSI 3* par l’Italien Emanuele Gaudiano, vainqueur du Grand Prix Hubside le lendemain. À la suite de cette puissance, le public accueillera un artiste équestre surprise pour un show époustouflant. Le secret ne sera révélé qu’au dernier moment mais l’organisateur de l’événement, Sadri Fegaier, promet une pointure du spectacle équestre international.

Et ce n’est pas fini : à la suite de cette surprise, le public de Valence aura la possibilité de se déhancher au son des platines de l’un des DJ’s les plus en vogue du moment. Précédemment, le disc-jockey français a enflammé les mythiques festivals de Coachella en Californie ou encore de l’EDC Las Vegas, réunissant systématiquement plusieurs dizaines de milliers de fans. Du lourd!

Cette année encore, l’Hubside Jumping international de Valence reste entièrement gratuit. Tout au long de ce week-end de grand sport et de fête, l’espace enfants, le village exposants et les nombreuses animations permettent aux familles de parfaire leur découverte de ce sport définitivement à part.