Le leader des Bleus Kevin Staut accueille une nouvelle monture

Depuis qu’il a pris la décision de créer son propre système et de quitter l’écurie Jump 5 -tout en continuant à monter certains chevaux du haras des Coudrettes-, le Français Kevin Staut ne cesse de voir ses écuries grandir. Après Edesa’s Ugano de Coquerie ou encore Edesa’s Ikke van Stal Cipa, c’est Calevo 2 qui fera à présent partie de son piquet de chevaux.

Ce fils de l’illustre Casall, étalon et ancien champion de renom sous la selle du Suédois Rolf-Göran Bengtsson, possède une certaine expérience des épreuves internationales. Il a commencé ces dernières en 2015, à six ans seulement, sous la selle du cavalier polonais Grzegorz Psiuk. Avec lui, le hongre a été jusqu’au niveau CSI 3*. Début 2017, il s’est retrouvé sous la selle de son homologue Jaroslaw Skrzyczynski. Avec ce dernier, l’Oldenbourg a obtenu de bons résultats en Grands Prix CSI 3* avec par exemple une victoire à Wilków sur 1,60m, en juillet 2017. Il a également pris part à des CSI 5* et a même participé à l’étape de la Coupe des nations Longines du CSIO 5* de Sopot l’an dernier avec un score honorable de cinq point en première manche et d’un point en seconde. À la fin de l’été 2018, Rolf-Göran Bengtsson est devenu son nouveau pilote. Avec le Suédois, le hongre a obtenu de bons classements en CSI 2 et 3*, mais le couple a connu des résultas peu encourageants lors de ses deux dernières sorties au CSI 4* de Maastricht et au CSI 3* de Francfort. Le duo a même été élimé pour son dernier parcours ensemble.

Il y a quelques semaines, Calevo 2 a donc changé de cavalier, et Kevin Staut aura la charge de l’emmener vers le plus haut niveau. Le nouveau couple va ainsi prendre part à certaines épreuves du CSI 2* de Royan ce week-end afin de mieux se connaître. Lors de cette même occasion, le cavalier tricolore pourra compter également sur Chapka de Moyon, une Selle Français de sept ans formée par Jean Sylvestre Martin. La saison extérieure du pilier des Bleus semble donc bien partie car ce dernier pourra également compter sur les montures confiées par Eddy Sepul, dirigeant de la société Edesa Horse Promotion, et Grégoire Oberson, à l’image d’Edesa’s Canary, Edesa’s Kzoom van de Wittermoere, ou encore Lorenzo.