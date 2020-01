Le LGCT et la GCL rachetés en partie

“J’ai hâte de travailler en collaboration avec Jan Tops afin de participer à la construction du succès de ce fantastique projet sportif global. Jan est depuis longtemps un pionnier du saut d’obstacles de haut niveau et je suis ravi que Tennor intègre cette aventure et les opportunités enthousiasmantes qui la concernent”. C’est avec ces mots que Lars Windhorst, fondateur de la société Tennor et régulièrement décrit comme le “Bill Gates allemand”, a commenté son association au Longines Global Champions Tour et à la Global Champions League. Entrepreneur à succès et ayant survécu à un crash d’avion, le germanique a en effet racheté la moitié des parts des circuits, qui étaient jusqu’alors détenus par le richissime homme d’affaire américain Frank McCourt, qui se retire donc du projet.



“Collaborer avec Jan ces six dernières années pour construire une GCL innovante et réussie, ainsi que la croissance de l’empreinte du Longines Global Champions Tour ont été des projets réjouissants. Une superbe valeur ajoutée a été créée et je suis confiant que la Ligue et le Tour sont en bonne place pour un succès continu. Je souhaite à Jan et Lars le meilleur dans les années à venir”, a commenté Frank McCourt.