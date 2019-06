Le Longines Global Champions Tour a pris ses quartiers à Monaco

En plus d’être impressionnante par la beauté de son cadre, sur le Port Hercule de Monaco, la dixième étape du Longines Global Champions Tour accueillera une sélection de cavaliers intéressante. L’année dernière, cette étape était remportée par l’irlandais Shane Breen et son hongre de onze ans Ipswich van de Wolfsakker. Pour cette édition, le duo est présent pour remettre en jeu son titre. Denis Lynch porte lui aussi les couleurs irlandaises avec GC Chopin’s Bushi et Hector van d’Abdijhoeve. Leurs voisins britanniques se démarquent par la présence de trois de leurs meilleurs cavaliers, dont le seizième meilleur cavalier du monde, Ben Maher. Il est accompagné de Don Vito et F One Usa. À noter la présence de Michael Whitaker et RMF Cadeau de Muze, double sans-faute dans le Grand Prix de Wellington en mars dernier. Mike Kawai est le seul japonais présent et concourre avec sa nouvelle recrue, Celvin, l’ancien cheval de Jérôme Guéry.

De leur côté, les Allemands sont au nombre de cinq, avec notamment la présence de leur doyen Ludger Beerbaum, qui y présente ses deux montures, Casello et Chacon 2. Là encore pour la Mannschaft, Marcus Ehning, Marco Kutscher, Hans-Dieter Dreher et Christian Kukuk font de leur mieux pour faire résonner l’hymne allemand sur la toute petite piste monégasque.

Dans la liste néerlandaise, on peut compter Franck Schuttert, Jur Vrieiling, Gerco Schröder et Eric et son fils Maikel Van der Vleuten.



Côté suisse, les cavaliers très en forme que sont Paul Estermann et Martin Fuchs tentent eux aussi leur chance. Ce dernier, gagnant de l’étape précédente à Estoril est cette fois accompagné du fougueux The Sinner, un atout tout aussi redoutable. Les helvètes Jane Richard-Philips et Pius Schwizer sont aussi présents.



La poignée de français engagés promettent aussi quelques belles places d’honneur, à l’image de Kevin Staut qui présente son bon For Joy van’t Zorgvliet*HDC ainsi que sa nouvelle recrue Urhelia Lutterbach. De son côté, Julien Epaillard compte sur Usual Suspect d’Auge, avec lequel il a remporté l’épreuve majeure du premier jour hier. Olivier Robert et Titouan Schumacher concourrent avec Vadrouille d’Avril et Vangog du Mas Garnier ainsi qu’Atome Z et Eliot Brimbelles Z.