Le Longines Global Champions Tour de Berlin tombe dans l’escarcelle de Danielle Goldstein-Waldman

Ils étaient trente-trois à prendre le départ du Longines Global Champions Tour de Berlin samedi. Face aux seize efforts disposés par Frank Rothenberger sur l’étroite piste en sable de la capitale allemande, seuls six couples sont parvenus à effacer toutes les difficultés. Alors que William Whitaker écopait de neuf points de pénalité, son compatriote, Harry Charles, déroulait le premier parcours parfait, aux rênes de Bosarto. Malgré son style parfois atypique, avec un antérieur droit pas toujours rangé, le hongre de treize ans ouvrait la voie pour un éventuel barrage. Trop lents, Bassem Mohammed, associé à Gunder, ainsi que Bart Bles et Kriskras VD ne parvenaient pas à imiter le Britannique. Il aura alors fallu attendre le passage de Christian Ahlmann, sacré roi du Longines Paris Eiffel Jumping il y a quelques semaines de cela, pour offrir au public germanique un barrage. Le cavalier du haras de Zangersheide a donné des idées à Nicola Philippaerts, qui a, lui aussi, mené sa monture au sans faute. Après les désillusions subies par quelques cadors de la discipline, à l’instar de Niels Bruynseels ou encore Harrie Smolders, Frank Schuttert, Danielle Goldstein-Waldman et enfin Ludger Beerbaum ont ajouté leurs noms à la liste des qualifiés pour l’ultime étape de ce Grand Prix.

Avec seulement six concurrents, les barragistes n’avaient d’autres choix que de prendre tous les risques à Berlin. Harry Charles, parti dans la difficile position d’ouvreur, a tout de suite fait les frais de cette inévitable stratégie. En laissant les deux derniers éléments du parcours à terre, le jeune pilote anglais n’a pu faire mieux qu’une cinquième place. En suivant, Christian Ahlmann est parti à toute vitesse. Le géant à la veste bleue roi a arrêté le chronomètre en un temps record. Malheureusement, son étalon alezan avait au préalable fauté sur l’entrée du double numéro quatre. Pas de chance non plus pour Nicola Philippaerts et son inexpérimentée Katanga v.H Dingeshof. Le duo termine sixième. Et après le parcours entaché d’une faute de Frank Schuttert et Queensland E, il ne restait plus que deux athlètes en lice pour décrocher ce Grand Prix. Au jeu de la vitesse, Daniel Goldstein-Waldman a coupé court les espoirs de Ludger Beerbaum, pourtant porté par un public acquis à sa cause. “Les seules fois où je ne suis pas performante, c’est si je fais des erreurs. Alors tant que je fais un bon travail, elle est toujours là pour moi. C’est un privilège de la monter, elle est un animal formidable. À chaque fois que je vais en piste, elle est incroyable”, s’est émue la cavalière de l’incomparable Lizziemary, après son succès. Vaincu pour trente-cinq petits centièmes, Ludger Beerbaum a tout de même salué la belle performance de son fils de Cornado NRW, Cool Feeling. “Si quelqu’un m’avait dit ce matin que je décrocherais ma qualification [pour les Plays-Offs de Prague], et terminerais deuxième dans le Grand Prix, j’aurais signé tout de suite !”, a précisé le Kaïser.

En l’absence de Ben Maher, Pieter Devos a repris les commandes du classement général du Global Champions Tour. Parmi les couples Tricolores au départ, Kévin Staut a été le meilleur, signant un bon parcours à quatre points, aux rênes de For Joy van’t Zorgvliet*HDC.