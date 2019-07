Le Longines Global Champions Tour de Chantilly fête ses dix ans

Dès demain et jusqu’à dimanche, l’hippodrome de Chantilly accueille le Longines Global Champions Tour, pour quatre jours de compétition. Les cavaliers mondiaux du circuit se départageront la victoire dans la “capitale du cheval”. Leader du classement, Pieter Devos viendra défendre sa place, aux côtés de ses nombreux compatriotes belges en lice pour le concours, notamment les cavaliers olympiques Jérome Guéry et Grégory Wathelet.



Les français seront évidemment les plus nombreux pour cette étape cantalienne. Roger-Yves Bost, Simon Delestre, Nicolas Delmotte, Alexis Deroubaix, Julien Epaillard, Pénélope Leprevost et Kevin Staut sont donc en lice pour le Longines Global Champions Tour.

L’Irlande met elle aussi toutes les chances de son côté pour essayer de remporter l’une des épreuves comptant pour le classement mondial, avec six cavaliers. Parmi eux, Darragh Kenny, seizième mondial, Michael Duffy, Bertram Allen et Mark McAuley. L’Allemand Chrisitian Ahlmann, très en forme depuis la semaine dernière après avoir remporté les deux épreuves majeures du Longines Paris Eiffel Jumping, est lui aussi en lice pour les épreuves du label CSI 5*.



Les plus petits niveaux sont également mis à l’honneur. Les jeunes chevaux sont attendus en piste jeudi et vendredi avant le Grand Prix de dimanche. Quant aux cavaliers courant en CSI 1* et 2*, de nombreuses épreuves leurs sont réservées. Autour du concours, le village exposant sera riche et varié, pour satisfaire tous les publics.