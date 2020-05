Le Longines Global Champions Tour de Monaco n’aura pas lieu en 2020

Sans trop de surprise, le Longines Global Champions Tour de Monaco a dû être annulé en raison de la crise sanitaire qui frappe le monde entier. L’équipe organisatrice a annoncé hier que l’étape du circuit prévue du 25 au 27 juin n’aurait pas lieu cette année.

Alors que le Rocher accueille sur son Port Hercule une étape du Longines Global Champions Tour et une autre de sa League chaque année, le circuit ne fera pas étape dans l’un des temples du luxe et du glamour cette saison. Diane Fissore, présidente du comité d’organisation, l’a officialisé hier soir, le rendez-vous prévu du 25 au 27 juin 2020 a dû être annulé en raiosn de la situation sanitaire exceptionnelle : “Durant ces dernières semaines si particulières, les équipes du Jumping international de Monte-Carlo, en liaison régulière avec celles du Longines Global Champions Tour, ont observé avec beaucoup d’attention l’évolution de la situation sanitaire internationale. Ainsi, face aux incertitudes pesant sur l’organisation de cet événement phare de la Principauté, tant en termes de faisabilité technique que sportive, mais également de conditions de visite, de transport, de restauration, etc., c’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous nous voyons contraints d’annuler l’édition 2020. Mais vous vous en doutez, le Jumping International de Monte-Carlo/Longines Global Champions Tour n’a pas dit son dernier mot et bien qu’émus de devoir prendre une telle décision, nous nous projetons déjà dans l’organisation de l’après et vous donnons rendez-vous en 2021 sur le Port Hercule pour une quinzième édition spectaculaire”.



Pour rappel, le Néerlandais Maikel van der Vleuten s’était imposé dans l’étape monégasque du Longines Global Champions Tour la saison passée avec Beauville Z, également lauréate de la Coupe du monde Longines de La Corogne en décembre. Le couple avait supplanté le Qatarien Bassem Mohammed sur Gunder ainsi que le Français Julien Épaillard avec Usual Suspect d’Auge.

Par ailleurs, comme cela a été annoncé il y a quelques jours, l’homme d’affaires allemand Lars Windhorst a renoncé à racheter les parts de l’Américain Franck McCourt, détenteur de cinquante pourcents des parts des circuits. Alors que de nombreuses étapes ont dû être annulées ou reprogrammées, Lars Windhorst aurait finalement renoncé à la transaction d’un montant de 169 millions d’euros, menant Franck McCourt à saisir la justice néerlandaise. En première instance, le premier a été condamné à payer une amende de 30 millions d’euros.









