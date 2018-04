Le Longines Global Champions Tour prend place sur la plage de Miami

Pour la quatrième année consécutive, le Longines Global Champions Tour fera étape ce week-end en Floride, à Miami. Sur la mythique plage américaine, soixante-quatre cavaliers sont engagés dans le CSI 5*. Il faudra attendre samedi soir pour savoir qui succèdera à Jérome Guéry, vainqueur l’an passé avec Grand Cru van Rozenberg, depuis vendu. Le Belge défendra ses chances avec le bon Garfield de Tiji des Templiers et le jeune Kel’Star du Vingt Ponts.

Après l’étape de Mexico, de nombreux chevaux sont restés sur le continent américain pour prendre part à l’étape de Miami. Vainqueurs au Mexique, Scott Brash et son inoxydable Ursula XII tenteront de faire le doublé, sur une étape que l’Écossais a déjà remporté avec Hello Sanctos lors de la première édition, en 2015.

Grande gagnante de cette édition en 2016 grâce à l’exceptionnelle Lintea Tequila, Edwina Tops-Alexander foulera elle aussi la piste en sable de Miami avec California et Veronese Teamjoy. Pouvant compter sur le retour de ses deux cracks Glock’s London et Glock’s Cognac Champblanc, le Néerlandais Gerco Schröder sera lui aussi de la partie.



Avec la fin du Winter Equestrian Festival, les Américains se rendront sur cette étape du Longines Global Champions Tour en nombre. Dix cavaliers tenteront de hisser haut le “Stars and Stripes”. Parmi eux, Beezie Madden très en forme il y a deux semaines puisqu’elle s’était imposé dans deux Grands Prix en un week-end. Les Américains pourront également compter sur Margie Goldstein-Engle, récente gagnante de l’ultime Grand Prix CSI 5* de Wellington sur Royce.



Du côté des Bleus, les mêmes couples présents à Mexico seront à Miami. Ainsi, Roger-Yves Bost sellera Sunshine du Phare et Vinot d’Espinet, alors que Simon Delestre prendra le départ des épreuves avec Gain Laine et Teavanta II C Z. Après avoir fait un tour à Cagnes-sur-Mer le week-end passé, Kevin Staut sera lui au départ de cette nouvelle compétition avec Ayade de Septon*HDC et Viva de Malica, tandis que Julien Epaillard est engagé avec Instit de Jucaso et Safari d’Auge. Troisième de l’épreuve d’ouverture à Mexico, la jeune Mégane Moissonnier continuera à s’aguerrir avec son gris Umours Batilly.