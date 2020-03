Le Longines Global Champions Tour redémarre à Doha

Samedi soir, Julien Épaillard remettra son titre en jeu dans le Grand Prix du Longines Global Champions Tour de Doha. Associé à Usual Suspect d’Auge lors de sa victoire l’an passé, le Français sera en effet au départ de la compétition, une semaine après ses trois victoires sur la piste d’Al Shaqab et de son CHI. Il devrait cette fois compter sur Virtuose Champeix, l’un des chevaux qu’il compte préparer en vue des Jeux olympiques de Tokyo.



Cinquante cavaliers de quinze nations seront au départ de la compétition du 5 au 7 mars. Ils s’affronteront non seulement lors de la série individuelle du Longines Global Champions Tour ainsi qu’à l’occasion de la Global Champions League.

“Je pense qu’Al Shaqab est un endroit unique au monde. […] La présence du public s’accroit chaque année, ce qui est très agréable à constater”, s’est enthousiasmé Jan Tops.



Pour l’occasion, douze cavaliers belges seront au depart de la competition, dont Niels Bruynseels, Pieter Devos, Jérome Guéry, ou encore Grégory Wathelet, tout juste de retour de blessure après une chute qui lui avait causé une rupture ligamentaire de l’épaule droite.



Lauréat du Grand Prix à l’occasion du CHI samedi passé, l’Allemand Daniel Deusser sera lui aussi sur place afin de tenter de réaliser le doublé. Côté français, ils seront six à tenter de faire résonner autant de Marseillaises que la semaine passée, à savoir trois. Vainqueur de ces trois épreuves, Julien Épaillard sera en effet au rendez-vous, tout comme Roger-Yves Bost, troisième du Grand Prix avec Sangria du Coty. Kevin Staut, Pénélope Leprevost, Simon Delestre et Titouan Schumacher



Dix-huit étapes seront au programme de cette saison, dont les playoffs de Prague. Le circuit se rendra sur trois continents en voyageant notamment à Miami, Paris, Madrid, Londres, Shanghai, Valkenswaard, New York…