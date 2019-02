Le Longines Global Champions Tour reprend à Doha

Ce week-end va se dérouler la première étape de la quatorzième saison du Longines Global Champions Tour. Alors que Doha fermait la marche ces dernières années, la ville qatarienne lancera les hostilités en 2019. La première des vingt étapes du circuit privé promet d’être relevée. En effet, de nombreux cavaliers en forme actuellement seront présents au CSI 5* de Doha pour tenter de gagner le Grand Prix, remporté en novembre par Ben Maher, avec son extraordinaire Explosion W. Le Britannique sera d’ailleurs présent pour défendre son titre avec le même complice.



À Doha, la Belgique et l’Allemagne seront particulièrement bien représentées. Ainsi, des habitués auront fait un long voyage jusqu’au Qatar à l’image de Daniel Deusser ou Christian Ahlmann côté allemand, ou de Nicola Philippaerts et Pieter Devos pour les Diables Rouges. Tous les quatre ont fait partie des dix meilleurs cavaliers du circuit l’année dernière, et espèrent rééditer en 2019. Ils auront toutefois à faire à des adversaires redoutables tels que l’Écossais Scott Brash, lauréat du circuit en 2013, ou bien sûr l’Australienne Edwina Tops-Alexander, gagnante du tout premier Super Grand Prix de Prague, en décembre.



Côté français, quatre cavaliers seront au rendez-vous. Kevin Staut, le numéro un français, a fait le déplacement avec Edesa’s Ugano de Coquerie, sa nouvelle recrue, ainsi que le jeune Viking d’la Rousserie. Roger-Yves Bost sera quant à lui au départ avec la merveilleuse Sangria du Coty, de retour après sa blessure, ainsi qu’avec Vino d’Espinet. Julien Epaillard, fidèle du circuit, sera également présent, tout comme Simon Delestre, notamment troisième à Cannes l’an dernier.



Cette étape sera le point de départ d’une nouvelle saison du Longines Global Champions Tour, qui a cette année encore fait le plein de nouveautés. Pour la première fois en quatorze ans d’existence, le Longines Global Champions Tour va regrouper vingt étapes aux quatre coins du monde. Les villes de Montréal, Stockholm, et New-York vont ainsi faire leur entrée sur le circuit. Par ailleurs, le nombre de cavaliers par équipe de la Global Champions League ne s’élève plus à cinq mais à six.“Cette année les équipes seront plus fortes que jamais. En plus de cela, nous sommes ravis du succès de la dernière finale du Global Champions Tour et de la Global Champions League, qui se sont déroulées à Prague, en décembre. Ce nouveau concept a été stimulant pour les cavaliers”, a indiqué Jan Tops, le créateur de la série.

Pour rappel, la Global Champions League, une série par équipes qui se court en parallèle au Longines Global Champions Tour, a été créée il y a quatre ans. En 2018 et pour la première fois, a eu lieu à Prague une finale individuelle du Global Champions Tour et une finale spécifique qui a concerné la Global Champions League, et donc uniquement destinés aux cavaliers prenants part au circuit avec une équipe. L’expérience ayant été concluante sera renouvelée en 2019.