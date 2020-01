Le Longines Masters de Hong Kong annulé pour des raisons sanitaires

La Asia Horse Week, dont la troisième édition était initialement prévue du 13 au 16 février à l’AsiaWorld-Expo de Hong Kong, n’aura pas lieu. Hier, l’équipe d’organisation de cet événément, support du Longines Masters de Hong Kong, a officiellement prononcé l’annulation des deux évenements pour des raisons sanitaires. En effet, un vent de panique a saisi toute l’Asie en raison de l’épidémie coronavirus 2019-nCoV.

“La sécurité de l’ensemble de nos publics, intervenants, partenaires et parties prenantes d’une manière générale, venus de Hong Kong, d’Asie et du monde entier, est une absolue priorité”, a expliqué Raphaël le Masne de Chermont, président de l’Asia Horse Week. “Face aux incertitudes qui planent autour du coronavirus 2019-nCoV, c’est sans aucune hésitation que nous avons décidé de ne pas maintenir l’Asia HorseWeek. L’ensemble de nos fidèles partenaires, parmi lesquels le Hong Kong Jockey Club, la série des Longines Masters, la Fédération Equestre Internationale, la Fédération équestre de Hong Kong, AsiaWorld-Expo, l’office de tourisme de Hong Kong ou encore le Wall Street Journal, a été informé de la décision et nous a témoigné son entière compréhension et son plein soutien.”

La première édition de l’Asian Arabian Horse Show, qui devait être organisée en parallèle de l’Asia Horse Week, n’aura pas lieu non plus.

Les spectateurs ayant déjà acheté leurs billets seront remboursés prochainement. Pour information, les visiteurs peuvent contacter la hotline du service client de Cityline au (852) 2314 4228 (du lundi au vendredi, de 10h à 20h) ou consulter le site www.cityline.com. Pour toute autre demande : (852) 5984 9936 (du lundi au vendredi, de 10h à 19h).

À titre de rappel, plus de 7700 personnes sont actuellement infectées par le coronavirus en Chine. Apparu en décembre sur un marché de Wuhan, le coronavirus a déjà fait plus de 170 morts. Plusieurs cas ont été détectés en dehors de la Chine, dont cinq en France.