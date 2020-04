Le Longines Paris Eiffel Jumping sera repoussé

Le Champ de Mars n’accueillera pas le gratin du jumping mondial du 1erau 5 juillet, comme cela était initialement prévu. Au lendemain de l’allocution télévisée du président de la République française Emmanuel Macron, qui a annoncé le prolongement des mesures de confinement, Virginie Coupérie-Eiffel et ses équipes ont annoncé que cette étape du Longines Global Champions Tour n’aurait finalement pas lieu en juillet.



Il y a quelques semaines, la Présidente du concours et arrière-arrière-petite-fille de Gustave Eiffel, Virginie Coupérie-Eiffel, s’était confiée à GRANDPRIX alors que la tenue de son concours était encore en suspens : “Il y aura un avant et un après Covid-19. Cette crise nous enseigne que nous devons retrouver une forme de civisme qui a pu faire défaut à nos sociétés, et j’y prendrai ma part. Plus encore que les années précédentes, nous avions déjà décidé d’accentuer nos efforts en faveur bien-être équin et humain, de l’écoresponsabilité et du respect de la biodiversité. Tout ce qui arrive aujourd’hui nous encourage à pousser encore plus fort en ce sens. D’une certaine manière, qu’on le veuille ou non, la nature est peut-être en train de reprendre ses droits”.



L’équipe organisatrice du concours a fait savoir qu’aucune nouvelle date ne pouvait être communiquée pour l’heure, un accord étant encore nécessaire avec la Fédération équestre internationale (FEI).