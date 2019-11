Le match entre Dujardin et Werth a bien eu lieu à Lyon

Charlotte Dujardin n’était pas venue à Lyon depuis la finale de Coupe du monde de 2014, qu’elle avait brillamment remportée avec son incomparable Valegro, depuis retraité. Pour sa deuxième apparition dans la capitale des Gaules, la britannique n’a pas déçu, remportant le Grand Prix de dressage. Juchée sur sa jeune Mount St John Freestyle, qu’elle espère présenter à la finale de Coupe du monde de Las Vegas en avril, la multimédaillée britannique a récolté la superbe moyenne de 79,978%. Une note suffisante pour déstabiliser celle qui domine le classement mondial, Isabell Werth. Juchée sur son troisième cheval Emilio 107, l’Allemande s’est en effet inclinée avec 77,826%. Mais cette dernière n’a pas tardé à prendre sa revanche.



Lors de la Reprise Libre en Musique, qui compte pour le circuit de la Coupe du monde, Isabell Werth a en effet pu se venger grâce à une reprise vierge de faute avec son fidèle bai. Sur des airs classiques qu’elle présentait pour la deuxième fois en compétition, l’Allemande s’est donc imposée avec 87,09%. Son adversaire britannique n’a pu renverser la vapeur, sa jeune complice Mount St John Freestyle ayant commis quelques erreurs dues à son inexpérience. Trop tendue en piste, la jument de dix ans n’a pu exécuter tous les exercices à la perfection, ce qui lui a valu le score de 83,925%. Pas de catastrophe toutefois, puisque le potentiel est bien là et que l’expérience devrait faire la différence à l’avenir.



Pour la France, Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa ont impressionné les juges et les tribunes. La cavalière du Sud de la France et sa belle brune ont en effet été jugée à 76,180%, ce qui leur a valu une belle huitième place. Une jolie réussite pour cette entrée dans la cour des grands, qui laisse présager de belles choses.