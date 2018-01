Le mercato bat son plein en saut d’obstacles

En fin d’année, Julien Epaillard s’est séparé de son partenaire principal la Laiterie de Montaigu, mais le Normand n’a pas attendu pour rebondir. Vainqueur de trois Grands Prix CSI 5* en 2017, le cavalier vient en effet d’accueillir une nouvelle jument dans son piquet de chevaux. Red Queen Davier a intégré les écuries du trente-et-unième mondial et fera ses débuts sous sa selle à l’occasion du CSI 5* de Bâle (Suisse) dont le coup d’envoi sera donné jeudi. Issue du croisement entre Papillon Rouge et Dame d’Auzay, la jument Selle Français de treize ans a jusqu’alors évolué sous les selles de Thomas Rousseau avec qui elle a participé à des compétitions de niveau CSI 3*, et Christophe Rauline qui l’a faite progresser jusqu’en 2014. La mère de Red Queen Davier, Dame d’Auzay, est également celle de Mister Davier, un cheval aujourd’hui retraité qui a concouru sous la selle de Julien Epaillard avec succès entre 2010 et 2014. Des similitudes seront donc peut-être à noter entre ces deux chevaux !

À Bâle également, le Suédois Rolf-Göran Bengtsson évoluera pour la première fois en CSI 5* avec Yajamila (en photo). Bien connue à haut-niveau, la fille de Lux Z a atteint le très haut niveau grâce à Henrik von Eckermann, un autre cavalier suédois. Ensemble, le couple a défendu le drapeau bleu et jaune à trois reprises en Coupes des nations, mais aussi aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro l’été dernier. Champion d’Europe à Madrid en 2011, Rolf-Göran Bengtsson a d’ores et déjà fait ses gammes avec Yajamila puisque le couple a concouru lors de cinq concours, et notamment remporté une épreuve en deux phases à Poznan, en décembre. Ils feront toutefois leur début ensemble à un tel niveau de compétition, face à l’élite mondiale.