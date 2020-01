Le mercato continue de battre son plein

Décidément, entre les transferts pré-olympiques (qui ont obligatoirement eu lieu avant le 31 décembre 2019) et les emplettes du début d’année, le mercato du saut d’obstacles continue de battre son plein! Le plus important d’entre eux, s’agissant sûrement d’un achat en vue des Jeux de Tokyo, concerne Caletto Cabana. L’ancien cheval de tête de l’Américain Wilton Porter a été vendu au Qatar fin décembre. Après Timon d’Aure, le crack qui a atteint le plus haut niveau avec le Français Alexis Deroubaix, le pays du Moyen-Orient s’est offert une nouvelle monture de choix. Pour rappel, Caletto Cabana compte déjà plusieurs sorties au plus haut niveau puisqu’il a participé aux Coupes des nations des CSIO 5* de Falsterbo et Hickstead avec de bons résultats à la clé (4+5 et 4+4). “Nous avons partagé quatre superbes années ensemble et mon fidèle partenaire va sans aucun doute me manquer”, a réagi Wilton Porter, élève du multimédaillé Jeroen Dubbeldam. “J’ai hâte de le voir poursuivre son extraordinaire carrière sportive. Je souhaite le meilleur à ses nouveaux propriétaires!“

Du côté de la Suède, ce sont les écuries “Grevlunda”, gérées par le maître suédois Peder Fredricson et sa jeune coéquipière Stephanie Holmén, ont décidé de se séparer de Cute S. Cette jolie baie de onze ans, fille de Pessoa VDL et Quite Easy par la mère, a rejoint les États-Unis pour poursuivre sa carrière. L’identité de son nouveau cavalier est encore inconnue.

En France ce matin, Margaux Rocuet a elle annoncé le départ de son fidèle complice Qualifying de Hus sur son compte Instagram. “C’est avec le cœur serré que j’ai monté Qualifying dans le camion qui le conduira vers des nouvelles aventures“, a notamment déclaré l’amazone. En effet, le hongre de quinze ans a quitté la jeune cavalière française pour rejoindre les écuries du “Kuwait Riding Center“, centre d’entraînement équestre établi à Sabhan, territoire du Koweït. Le fils de Quantum a permis à Margaux Rocuet de participer à de prestigieux CSI, comme le CSI 5* de Bois-le-Duc ou le CSI 5*-W de Vérone.

Enfin, cette semaine, l’Égyptien Abdel Saïd a effectué sa première sortie internationale avec Curious George, une nouvelle recrue. En effet, le trentenaire participé à trois épreuves à 1,45m au CSI 4*-W d’Abou Dabi avec le bai de onze ans, récupéré chez l’Américaine Laura Kraut au mois de novembre. Le nouveau duo a signé un sans-faute et deux parcours à quatre points.