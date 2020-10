Dans un monde si incertain, alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire des ravages partout, y compris concernant le calendrier sportif, il y avait à la fois un soulagement et une joie que l'événement annuel du Mondial de Lion-d’Angers se soit déroulé. S'exprimant lors de la remise des prix des Six ans, où elle a terminé troisième, la complétiste néerlandaise Merel Blom a salué l'énorme effort des organisateurs qui ont veillé à ce que le concours tant attendu se déroule tout en prenant soigneusement compte les protocoles sanitaires. Des cavaliers de dix-neuf pays et des chevaux représentant vingt-deux studbooks internationaux ont concouru pour les prestigieux titres de champion du monde de concours complet.

Chez les Six ans

Il y avait trente-huit partants dans l’épreuve, et MHS Brown Jack était en tête au début de la dernière journée avec le Britannique Tom McEwen. Le duo a obtenu un score de 26,6 points lors du dressage et n'y a pas ajouté de pénalité lors du cross, mais deux fautes lors de la phase finale de saut d'obstacles les ont relégués au sixième rang final.

Ingrid Klimke et Cascamara ont terminé deuxième lors du dressage avec 27,4 points, et grâce à leur double sans-faute lors du cross et de l’hippique, ont réussi à s’imposer. Le classement a été chamboulé le dernier jour, les parcours sans faute sur l’hippique se sont avérés difficiles à réaliser. Avec un tour vierge de pénalité, l'Irlandais Cathal Daniels LEB Empress sont remontés de la quinzième à la cinquième place, tandis que l'Américaine Tiana Coudray est passée de la douzième à la quatrième place avec Cabaret.

La Néerlandaise Merel Blom et sa jument Corminta Vom Gwick ont ​​terminé troisièmes malgré l’ajout de 1,2 pénalités de temps à leur score lors de l’hippique, tandis qu’une barre et 0,4 points de temps a rétrogradé l'Allemande Sophie Leube et Isselhook’s First Sight du quatrième au huitième rang.

“J’ai acheté Cascamara l'année dernière directement à son l'éleveur, Helmut Bergendahl - l'un des seuls éleveurs que je connaisse qui élève encore pour le concours complet en croisant des juments Pur-sang avec des étalons de saut d'obstacles. Elle a participé à son premier concours le dernier week-end de juillet et a fait du bon travail, alors j'ai pensé qu'elle pourrait être prête pour un CCI 2* assez rapidement. Elle en a fait quatre et a remporté le dernier (à Wesel-Obrighoven, ndlr). Quand je l'ai amenée au Lion-d’Angers, elle était déjà plus confiante lors du dressage. Elle était un peu verte en cross, mais quand je lui ai demandé d'essayer, elle a répondu présente – elle est si audacieuse et intelligente. Je pensais que les neuf minutes seraient peut-être trop longues pour elle, mais elle a galopé facilement. Lors du saut d’obstacles, elle a tout de suite dit: “Je connais mon travail”. Elle avait de la marge sur les obstacles et elle était si facile à monter. J’ai le sentiment qu’elle est une future superstar!”, s’est enthousiasmée la lauréate allemande.

Du côté des Sept ans

Sophie Leube était également tout sourire grâce à sa magnifique victoire aux rênes de Sweetwaters Ziethen T dans la catégorie des Sept ans. Le duo allemand évoluait sur un terrain familier après avoir terminé cinquième dans la division des Six ans l'année dernière, et l'étalon n'a pas commis une erreur après avoir obtenu le meilleur score de dressage (27,6 points).

Pour sa quinzième participation au Mondial du Lion-d’Angers, Nicolas Touzaint s’est classé troisième en selle sur Diabolo Menthe, après avoir obtenu une note de 29,1 points lors du dressage. Le couple a perdu une place lorsque le fabuleux grand hongre gris a laissé une barre au sol permettant à son compatriote l’Adjudant Donatien Schauly de prendre la deuxième place finale. Avec Dgin du Pestel*Mili, le cavalier a signé un ultime parcours parfait. Le duo est remonté de la cinquième place le premier jour à l’argent, notamment grâce à un parcours sans pénalité sur le cross le samedi.

Comme l'a fait remarquer Ingrid Klimke, ces championnats sont tenus en haute estime par les meilleurs complétistes mondiaux. “Le Mondial du Lion-d’Angers est l’un de mes championnats préférés pour les jeunes chevaux parce qu’ils apprennent tellement ici, il n’y a pas d’autre parcours avec une telle variété d’obstacles et de terrains. Ma jument était inexpérimentée et effrayée au premier passage de gué, mais au moment où elle est arrivée au deuxième gué, elle avait déjà beaucoup appris. Merci à tout le monde au Lion-d’Angers d’avoir offert aux cavaliers et aux chevaux cette belle opportunité de concourir en ces temps difficiles!”

