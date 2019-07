Le mythique CSIO d’Hickstead ouvre ses portes

Ce week-end, c’est au tour du Royaume-Uni d’accueillir son concours officiel à l’occasion du Jumping de Hickstead et cette édition ne manquera pas à la tradition. En effet, les meilleurs cavaliers du monde seront en lice pour une compétition palpitante. Tout d’abord lors des épreuves du CSI 1* Jeunes Chevaux mais surtout pour le CSIO 5* dont les épreuves mettront en lumière les meilleurs couples de la discipline. Ils auront l’opportunité de s’exprimer lors du Grand Prix Longines dimanche après la Coupe des Nations du vendredi. En très grande forme l’équipe Suédoise s’est illustrée à Falsterbo mais aussi à Aix-la-Chapelle la semaine dernière. Sur le sol Britannique, elle reviendra au nombre de cinq cavaliers parmi lesquels figurent leur meneur Peder Fredricson accompagné de sa jument de neuf ans C’est La Maria Callas. À ses côtés Fredrik Jönsson sera en selle sur Cold Play, Irma Karlsson sur Ida Van de Bisschop. Stephanie Holmén et Flip’s Little Sparrow ajouteront leur pierre à l’édifice, de même pour leur coéquipière Angelie Von Essen avec ses deux montures Daniel et Luikan Q.

Face à eux, les Belges tenteront de marquer le coup avec les très bons pilotes que sont Jos Verloy et Wilm Vermeir. Ces derniers seront épaulés par Yves Vanderhasselt, François Jr Mathy ainsi que Dominique Hendrickx. Leurs voisins Allemands ne se laisseront pas démener car présenteront également leurs meilleurs atouts à l’image de l’ex numéro-un Marcus Ehning ainsi que Maurice Tebbel, David Will et encore Patrick Stühlmeyer. Pour sa part, Holger Wulschner, concourra en individuel. À domicile, les Britanniques oseront le tout pour le tout devant leur public. Déjà double sans-faute lors du Grand Prix de la Baule avec Wishes, Amy Inglis sera juchée sur la même monture ainsi que sur Jule Van Den Tinnenpot. Son compatriote très performant, Ben Maher relèvera le défi avec des deux montures Tic Tac et Concona. Ellen Whitaker et James Wilson complèteront le quatuor.

Pour continuer sur le Vieux-Continent, l’équipe d’Italie et celle d’Irlande s’élanceront parmi les nations les plus redoutables, cette dernière remportait l’épreuve par équipe l’an passé et représentera de nouveau une menace pour ses adversaires. De l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis joueront le jeu avec des très bon pilotes tels que Laura Kraut, Jessica Springsteen ou encore Will Porter.

Pour les Tricolores, le rendez-vous Britannique est à omettre. L’équipe de Thierry Pomel prouvera son potentiel en Grèce où se déroule le CSIO 5* d’Athènes.