Le para-dressage des Mondiaux commence bien pour les Bleus

Premier Français au départ en grade IV, Vladimir vinchon, en selle sur son hongre de 11 ans Tarantino Fleuri, propriété de Maud Vinchon et de son cavalier, sort de piste avec un total de 65.366 %. Une note un peu en dessous de leurs scores habituels. “Je suis un peu déçu, mon cheval était bien, mais il s’est un peu durci à la fin”, a-t-il communiqué. “Mes rênes glissaient et ça a un peu compliqué les choses pendant la reprise. Mon cheval a repris la compétition en début d’année après un an et demi d’arrêt, mais je suis quand même content de lui. L’ambiance au sein de l’équipe est très bonne, notre force c’est notre union à tous et j’espère qu’on pourra faire quelque chose de bien jeudi en équipe.”

Quelques chevaux plus tard, José Letartre et Swing Royal*ENE-HN, propriété de l’ENE, sont entrés en piste. Ils présentent une reprise notée en 67.585 % et se classent huitièmes de cette première épreuve, décrochant ainsi leur ticket pour la finale individuelle de samedi. “J’ai fait quelques fautes qui nous font perdre des points. Le cheval était assez présent mais je suis content de lui, même si notre résultat est un peu moins bon qu’au cours de la saison. La reprise libre en musique nous réussit plutôt bien en général, donc j’espère que ce sera encore le cas. Par équipe, il faudra que je fasse mieux qu’aujourd’hui !”

En grade II, Cloé Mislin s’élançait ensuite pour sa première participation en championnat du monde. Elle réalise une très jolie prestation avec son cheval Don Caruso et termine avec une moyenne de 66.735 %. Cloé termine à une belle quatrième place, synonyme de qualification pour la reprise libre en musique. “La reprise s’est plutôt bien passée. Le cheval était un peu impressionné en entrant en piste, mais au fil de la reprise, on a réussi à se détendre. Mon cheval est très plaisant et vraiment très gentil, c’est un super cheval de para-dressage ! L’entente dans l’équipe est très bonne, on est dans les meilleures conditions pour bien faire.”

Dernière Tricolore en piste mardi, en grade V, Estelle Guillet et Magic des Meuyrattes, présentent eux aussi une bonne reprise pour leur premier championnat du monde sous les couleurs de la France. Ils terminent sixièmes avec 64.738 % et accèdent également à la RLM. “Ça n’a été que du bonheur pour cette reprise. Je n’ai peut-être pas eu les meilleures notes du monde mais je n’ai pas fait de fautes. Pour mon premier championnat du monde avec mon cheval, j’ai vraiment eu un bon ressenti, il était avec moi et a répondu à mes demandes. Magic a toujours été grand ! Je l’ai eu à 3,5 ans. Mon mari l’a beaucoup monté en extérieur, il est très calme et très équilibré dans sa tête. On peut avoir 1000 % confiance en lui. Il reste un jeune cheval pour ces épreuves là donc c’est vraiment mission accomplie pour moi aujourd’hui. Pour l’épreuve par équipe, on va essayer de performer comme les complétistes ! Il y a encore du job mais il y a du monde derrière nous et on va donner le meilleur.”