Le retour gagnant de Laura Graves et Verdades

Laura Graves et Verdades ont frappé fort hier à Wellington ! Après cinq mois sans compétition, l’Américaine et son KWPN de dix-sept ans ont fait sensation en remportant aisément le Grand Prix. En effet, bien que la concurrence ait été plutôt faible, la performance de Laura Graves a été remarquée puisqu’elle a obtenu une très bonne moyenne de 80,065%.



“Cette reprise a été un bon moyen de reprendre nos repères après une longue trêve sans compétition, sachant que la Libre a été annulée aux Mondiaux. Cela donne le sentiment que nous savons toujours ce que nous faisons”, a analysé la cavalière américaine. “Il a évidemment toujours beaucoup d’énergie. Je suis vraiment très très heureuse de la façon dont les choses se sont déroulées aujourd’hui”, a-t-ellepoursuivi. Grâce àson expérience, son cheval a d’ailleursa su rectifier l’une de ses erreurs. “Dans le zig zag, j’ai voulu changerde pied au bout de cinq foulées. Verdades m’a alors fait comprendre qu’il en manquait encore une ! J’ai beaucoup de chance de monter un tel cheval capable de me sauver de mes propres fautes !”



Perfectionnisme oblige, Laura Graves a toutefois relevé quelques imperfections dans sa reprise.“Au pas, mon cheval n’était pas assez relaxé. Nous aurions également pu avoir des transitions plus marquées. La prochaine fois, j’hésiterai moins à l’encourager”, a-t-elle relevé. Malgré ces quelques déceptions, la dresseuse semblait particulièrement enthousiaste à l’idée de participer à la Reprise Libre en Musique, qui aura lieu ce soir. Ca sera pour le couple l’occasion de prendre leur revanche sur les JEM de 2018 en déroulant la reprise qu’ils avaient prévus à cette occasion ! Pour rappel, le dernier acte du championnat avait été annulé en Caroline du Nord, les organisateurs craignant l’arrivée de l’ouragan Florence.



L’Américaine Shelly Francis est quant à elle parvenue à se placer à la deuxième position de ce Grand Prix avec son partenaire Danilo. Ils ont ainsi récolté une moyenne de 72,478%. La Suédoise Tinne Vilhelmson a complété le podium en obtenant 71,587% de la part des juges.