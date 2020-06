Le salon du cheval de Paris ne verra pas le jour en 2020

Après les annulations de bon nombres d’événements ces dernières semaines à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, une nouvelle compétition n’aura pas lieu cette année. Le salon du cheval de Paris n’aura pas lieu. Malgré les efforts des organisateurs, aucune solution viable n’a été trouvée.

Alors que les compétitions nationales et internationales reprennent petit à petit leur place sur le calendrier de cette fin d’année, un événement n’aura bel et bien pas lieu. Il s’agit du salon du cheval. Prévu au début du mois de décembre, l’événement, qui regroupe chaque année des milliers de visiteurs et compétiteurs, devra renoncer à son édition 2020.

Il y a quelques jours, Longines avait annoncé son retrait en tant que sponsor de la série des Longines Masters, dont Paris était une étape, aux côtés de Hong-Kong, New-York et Lausanne, ayant aussi subi les impacts de la crise du Covid-19. Cette année, la société GRANDPRIX Events devait reprendre l’organisation de l’événement aux côtés du Centre national des expositions et concours agricoles (CENECA).

“Comment organiser un tel événement sans connaître les règles sanitaires qui seront appliquées quant à l’accueil du public ? Préparation, commercialisation, devoir de franchise, etc. Nous avons la responsabilité de ne pas faire courir de risques inconsidérés au public, aux cavaliers, aux exposants comme aux institutionnels qui font vivre notre salon, expliquait Jean-Luc Poulain, président du CENECA et propriétaire du Salon international de l’Agriculture. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas l’organiser cette année, même si c’est un crève-cœur !”

Organisé depuis près de cinquante-ans, et depuis 2009 à Paris-Nord Villepinte, le salon du cheval de Paris ne pouvait se tenir, pour des raisons sanitaires et économiques. Si les visiteurs, qui avaient pensé le déplacement depuis plusieurs mois sont bien évidemment déçus, le championnat du monde du cheval arabe aura lieu. Cet événement regroupe souvent un public spécialisé, mais sera une consolation face à l’annulation du salon. Désormais, les regards sont tournés vers 2021, afin de proposer aux spectateurs un spectacle à la hauteur de leurs attentes.

