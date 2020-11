“La maison Hermès, qui organise le Saut Hermès au Grand Palais depuis 2010, a décidé de reporter la prochaine édition en raison des incertitudes liées à la propagation de la Covid-19 et des impératifs sanitaires inhérents à cette situation. Le Saut Hermès, rendez-vous incontournable du calendrier hippique international, accueille depuis plus de dix ans trois jours de compétition de saut d’obstacles CSI 5* au cœur de Paris. La prochaine édition devait se tenir au Grand Palais Éphémère les 19, 20 et 21 mars 2021.

Hermès tient à assurer de son soutien tous les cavaliers et acteurs du secteur équestre touchés par cette pandémie qui affecte depuis plusieurs mois leurs activités et le calendrier sportif international. Hermès remercie l’ensemble des équipes et ses partenaires historiques, GL events, la Ville de Paris et la Rmn – Grand Palais, qui œuvrent à la préparation de cet événement, ainsi que le public fidèle et enthousiaste présent chaque année depuis 2010.

La maison a à cœur de réunir à Paris les plus grands cavaliers, leurs chevaux et les passionnés de sports équestres, et mettra tout en œuvre avec ses partenaires pour les accueillir les 18, 19 et 20 mars 2022 au Grand Palais Éphémère”, a officialisé la maison Hermès dans un communiqué transmis le 24 novembre.

Alors que l’édition 2020 avait déjà été annulée, il faudra donc attendre une année supplémentaire pour voir le retour des meilleurs mondiaux au cœur de Paris. 2021 aurait dû marquer la première édition du Saut Hermès sous le Grand Palais Éphémère, l’écrin habituel de la compétition étant actuellement en rénovation jusqu’en 2024, année où la capitale française accueillera les Jeux olympiques et paralympiques et dont certaines épreuves sont programmées au Grand Palais.

Pour rappel, l’édition 2019 avait souri au Lorrain Simon Delestre, en selle sur Hermès Ryan, en l’honneur de qui La Marseillaise avait résonné.

Il s’agit donc d’une énième compétition indoor qui n’aura pas lieu en cette saison hivernale 2020/2021 plus que chamboulée par la seconde vague de la pandémie de coronavirus. De nombreux concours ont déjà été rayés du calendrier en Europe, à l’image du Longines Equita Lyon ou du Jumping International de Bordeaux.

