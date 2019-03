Le Saut Hermès souffle sa dixième bougie

Le Saut Hermès va ouvrir ses portes ce vendredi et jusqu’au dimanche. Pour sa dixième édition, le concours qui se déroule sous la verrière du Grand Palais sera sous haute surveillance. En effet, le dix-huitième week-end de mobilisation des gilets jaunes a connu en marge du convoi des violences et détériorations commises par des casseurs, sur l’avenue des Champs-Élysées notamment. Or, le Saut Hermès se trouve en bordure de l’une des plus célèbres avenues au monde. Les équipes de GL Events et la maison Hermès ont toutefois assuré que tout sera mis en place pour garantir la sécurité des chevaux et de toutes les personnes présentes sur l’évènement. Les organisateurs du concours ainsi que la préfecture de police de Paris sont en effet en train de préparer le dispositif de sécurité le plus fiable possible. Par ailleurs, à Matignon hier, le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole aux côtés du ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, et de la ministre de la justice, Nicole Belloubet afin d’annoncer que certains lieux seraient interdits d’accès aux manifestants : “Dès samedi prochain et chaque fois qu’il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des « gilets jaunes » dans les quartiers qui ont été les plus touchés dès lors que nous aurons connaissance d’éléments ultras et de leur volonté de casser.” a-t-il affirmé.



Sous la verrière du Grand Palais, nombre des meilleurs cavaliers au monde seront présents avec leurs montures. Ainsi, Steve Guerdat, Marcus Ehning, Peder Fredricson, ou encore Luciana Diniz seront au rendez-vous de ce concours indoor si singulier de par sa localisation. Les Français seront évidemment présents en nombre, avec la présence notamment de ses têtes d’affiche Kevin Staut, Pénélope Leprevost, Simon Delestre ou encore Julien Épaillard.



Avec ses deux épreuves phares, le Saut Hermès le samedi, et le Grand Prix dominical, l’évènement a de quoi séduire. Ce dernier rendez-vous a d’ailleurs été remporté par un français puisque Simon Delestre avait fait vibrer le public sous la grande verrière en s’imposant avec son exceptionnel Hermès Ryan des Hayettes en 2018. Le Lorrain sera donc tout particulièrement attendu…