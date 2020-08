Le titre de championnes de France Pro Élite pour Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa

Anne Sophie Serre et Actuelle de Massa, propriété de Sylvain Massa, sont les nouvelles championnes de France Pro Élite de cette saison 2020. Alexandre Ayache est quant à lui sacré vice-champion de France avec Zo What. Charlotte Chalvignac et Lights of Londonderry, propriété de Bernadette Brune, ont complété le podium lors des championnats de France organisés le week-end passé à Vierzon.

Initialement prévu début juillet, le Master Pro FFE de dressage, orchestré comme depuis six ans par la Famille Cambourieu, s’est finalement déroulé le week-end passé au centre équestre de la Picardière à Vierzon, dans le Cher, en raison de la COVID-19.

Disputé en deux étapes, le championnat de France a débuté samedi après-midi avec le Grand Prix Pro Élite. Douze concurrents étaient au départ, dont le couple champion de France Pro Élite 2019, Charlotte Chalvignac avec Lights of Londonderry (Han, Londonderry x Weltmeyer). C’est Anne-Sophie Serre qui a tout de suite pris les commandes de ce championnat avec Actuelle de Massa (Lusit, Pastor Gub x Fuzilador Oco) en terminant sa reprise avec une note de 74,652%. Alexandre Ayache avec Zo What (KWPN, Scandic x Cocktail) et le couple champion de France en titre ont suivi avec des reprises notées respectivement à 72,957% et 72,022%.

Dimanche matin, c’est le Grand Prix Pro Élite qui a été le support de la deuxième étape. Bis repetita pour Anne Sophie Serre qui a de nouveau signé une très belle reprise avec sa jument de dix ans, évaluée par les cinq juges à 75,277%. Avec une note de 73,192%, Alexandre Ayache et son alezan se sont classés deuxièmes de cette épreuve. Charlotte et son hongre de seize ans ont quant à eux suivi au classement avec une reprise jugée à 71,277%.

Médaillée de bronze l’an passé de ce même championnat avec Actuelle de Massa, Anne Sophie s’est vue sacrée championne de France Pro Élite avec un total de 144,782 points.

“Ce titre de championne de France a été un moment fort et que j’appréhendais quand même un peu car cette année je ne venais pas en position d’outsider. J’avais une position de favorite et c’était une première pour moi”, s’est exprimée Anne Sophie Serre. “Je suis donc très contente d’avoir pu vivre ce championnat tel qu’il s’est passé. Hier, la jument s’est montrée disponible très rapidement à la détente, peut-être un peu impressionnée en rentrant sur la piste car il y avait beaucoup de monde. Elle a été extraordinaire de bout en bout. Elle est bouillante et pleine d’énergie. De l’énergie positive et qu’elle met toujours au service du cavalier. Je n’ai jamais eu de cheval comme cela jusque-là. En raison des reports des Jeux olympiques, les championnats de France étaient un objectif cette année. Il faut toujours avoir des objectifs et cela permet d’avancer. C’était un bel objectif d’autant que c’est mon premier titre de championne de France. Je le glane justement dix ans après celui de mon mari Arnaud. En 2010, il l’était avec Helio II, en 2020, c’est sa femme avec Actuelle de Massa.”

“J’ai trouvé le travail d’Anne Sophie Serre et Actuelle de Massa maîtrisé. Il y avait beaucoup d’expression. Je les avais vu ici l’année dernière. La jument a beaucoup progressé, et Anne Sophie aussi. L’enchaînement des mouvements a été bien exécuté. Je pense qu’il y a encore une marge de progression car il y a des petites choses sur lesquelles elle peut encore s’améliorer. Elle a vraiment présenté sa reprise au mieux, sans prendre de risques inutiles. Quand on veut absolument gagner des points, on va à la faute, c’est mental. Je trouve qu’elle avait là en tête les bonnes choses. Elle a les capacités de gérer mentalement ce que peux faire son cheval, sans aller ni en-dessous, ni au-dessus”, a réagi Alain Francqueville, sélectionneur et entraîneur de l’équipe de France de dressage entre 2003 et 2014 et présent à Vierzon ce week-end.

Alexandre Ayache, au pied du podium en 2019, est cette fois-ci reparti de Vierzon avec la médaille d’argent autour du cou (144,456 points) tandis que Charlotte Chalvignac a terminé troisième (139.043 pts) en selle sur Lights of Londonderry.

