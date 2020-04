L’écurie Chev’El et Maelle Martin ont mis un terme à leur collaboration

À la suite de son expérience en Belgique dans les écuries Ashford Farm d’Enda Caroll, Maelle Martin avait pris la direction de Toulouse en début d’année 2018 pour rejoindre la toute nouvelle écurie Chev’El, fondées par l’entrepreneur Olivier Sadran. Depuis, la double médaillée des championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de 2012 avait présenté et formé quelques-uns des meilleurs chevaux de l’écurie Chev’El jusqu’au niveau CSI 4* et entrainer les jeunes cavaliers de l’écurie, dont Louise et Jeanne Sadran, les filles du propriétaire, ou encore la Nordiste Nina Mallevaey. Ces deux dernières vont d’ailleurs récupérer les chevaux que Maelle Martin montait jusqu’alors, à savoir les très prometteurs Come On Jumper, Kosmo van Hof ter Boone, Comely de l’Hallali, Expresso, ou encore Dexter de Kerglenn.



Comme le responsable d’exploitation Jules Carnejac l’a confié à GRANDPRIX.Info, l’objectif de l’écurie Chev’El n’a pas changé malgré le départ de l’une de ses figures principales. Il n’a par ailleurs pas souhaité faire de commentaire après ce changement dans l’équipe.



Pour sa part, la cavalière de vingt-huit ans a réagi sur les réseaux sociaux : “Après deux années passées à Toulouse au sein du projet Chev’el, il est aujourd’hui l’heure de tourner la page pour de nouveaux projets. Pendant deux ans, j’ai eu la chance de vivre une expérience formidable, de monter des chevaux de grande qualité et de les faire évoluer dans quelques-uns des plus beaux concours du monde. Je tiens à remercier toute l’équipe Chev’el et en particulier Sophie et Olivier Sadran, pour m’avoir donné la chance de monter des chevaux extraordinaires, me permettant ainsi de m’exprimer en piste et de progresser pour continuer à atteindre mes objectifs de haut niveau. Aujourd’hui, la collaboration s’arrête d’un commun accord, nos routes se séparent mais j’en retiendrai une expérience extrêmement positive. Je souhaite beaucoup de succès à toute l’équipe pour les challenges à venir. Quant à moi, de nouveaux projets se dessinent et je vous en dirai plus dès que possible, en attendant prenez soin de vous, restez chez vous.” Maelle Martin serait pour l’heure installée au haras de Bory, dans les Yvelines, où elle aurait quelques chevaux à travailler.