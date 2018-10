L’écurie Or Vet – Ar Tropig en tête à Mâcon

Ce dimanche, dans le manège du centre équestre de Mâcon Chaintré, quarante-quatre cavaliers se sont élancés dans le Grand Prix Pro Élite à 1,50m. Seul dix couples sont parvenus à boucler leur tour initial sans faute, imaginé par le chef de piste Cédric Longis. Benoit Cernin est parvenu à qualifier deux de ses trois montures pour la seconde manche. Il a ouvert le bal de cette seconde manche avec Uitlanders du Ter et a signé un parcours sans pénalité à un rythme soutenu, qui restera imbattable. Moins de chance avec Veraventin de Loisel, sa seconde monture, qui a écopé d’un score final de dix-sept points.

Son coéquipier Jérôme Hurel, également représentant de l’écurie Or Vet –Ar Tropig, s’est retrouvé au pied du podium, accompagné de Vegas de la Folie. Harold Boisset, aux rênes de T’Obetty du Domaine, et Nicolas Delmotte, sur Ilex VP, signeront tous deux deux magnifiques doubles sans-faute, mais pas assez rapides pour battre le duo Benoit Cernin-Uitlanders du Ter. Ils monteront successivement sur les deuxième et troisième marches du podium.

Marc Dilasser et Arioto*Du Gesvres, couple vainqueur de l’étape de Saint-Lô en début de mois et vainqueur des deux épreuves majeures de vendredi et samedi, ont échoué dès la première manche à la suite d’une faute sur le vertical numéro 2. L’Écurie Or Vet – Ar Tropig, sans grande surprise, s’est emparée de la première et de la troisième place du classement des cavaliers Grand Indoor FFE – AC Print, grâce à la victoire de Benoit Cernin dans la Pro Élite et à la troisième place de Jérôme Hurel. L’Écurie Lencare JL – Horse Concept monte sur la deuxième marche du podium grâce à la troisième place de Nicolas Delmotte. L’Écurie Lencare JL – Horse Concept de Marc Dilasser chute à la dixième place.