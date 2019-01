L’élevage Massa vend trois chevaux au Danemark

Andreas Helgstrand, marchand danois réputé de chevaux de dressage, a été séduit par trois chevaux de l’élevage Massa. Sylvain Massa, gérant de l’élevage du Sud de la France, a ainsi annoncé mardi dernier sur ses réseaux sociaux, la vente exceptionnelle de trois de ses jeunes recrues : Addict de Massa, Dionysos de Massa, et Join Me de Massa.



Le PSH Addict de Massa est certainement le cheval le plus connu acheté par le marchand danois. L’étalon de neuf ans a été formé au haut niveau par Anne-Sophie Serre ; avant cela le mari de la dresseuse, Arnaud, avait participé avec le puissant bai aux championnats du monde Jeunes Chevaux d’Ermelo. Dionysos de Massa, étalon Lusitanien de six ans, a quant à lui obtenu une médaille d’argent aux championnats de France des chevaux de quatre ans en 2017. La jument Join Me de Massa a fait mieux encore en remportant en ce même championnat l’an dernier !



L’élevage Massa Horses a été fondé il y a quarante ans avec comme visée de proposer des chevaux ibériques de haut niveau, différents des chevaux allemands et hollandais de dressage. Pour ce faire, Sylvain Massa a souhaité reprendre les meilleures génétiques lusitaniennes possibles pour obtenir des Lusitaniens performants aux allures relevées. Ce passionné a également créé une race : le Portuguese Sport Horse (PSH) où les meilleures lignées lusitaniennes se mêlent aux meilleures origines allemandes de dressage. Le but étant alors de créer un cheval plus performant encore. En vendant ses chevaux à Andreas Helgstrand, l’élevage semble donc réaliser une belle part de son objectif, comme il l’a été communiqué sur les réseaux sociaux. “Cette transaction avec l’une des plus prestigieuses écuries de dressage au Monde nous procure une très grande fierté pour différentes raisons :

– Celle de faire naître des chevaux de dressage depuis 40 ans dont la grande qualité est reconnue dès le plus jeune âge et dont la capacité à se laisser dresser est bien réelle,

– Celle d’avoir comme partenaire Arnaud et Anne-Sophie Serre (entraînés par Raphaël Saleh) qui ont, par leur dextérité, magnifiquement dressé et valorisé ce beau et talentueux Addict de Massa, et qui s’investissent au quotidien auprès de nos chevaux pour les dresser jusqu’au niveau Grand Prix.

– Celle de collaborer depuis quelques mois avec Vincent Guilloteau, un ami de 30 ans de Sylvain Massa, coopération qui porte ses fruits grâce à une relation de confiance et de transparence.

Toutes ces satisfactions sont le résultat de plusieurs années de collaboration entre tous les maillons d’une chaîne.” a déclaré l’élevage sur sa page Facebook. Avant de poursuivre en ces termes : “Andréas Helgstrand est aujourd’hui incontournable dans le milieu du cheval de dressage de Haut Niveau, son palmarès et ses nombreuses médailles font de lui un cavalier émérite.

Cet homme de business mène son entreprise de main de maître. Il a eu un réel coup de cœur pour ces trois chevaux et en particulier pour Addict de Massa avec lequel il a pu aisément, dès la première fois, réaliser tous les exercices du Grand Prix. Il croit, comme nous d’ailleurs, énormément en ce formidable étalon et voit en lui un partenaire idéal de TOP niveau International pour faire son retour gagnant en compétition !”