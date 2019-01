Les adieux de Rêveur de Hurtebise*HDC se feront à La Baule

Entre le 16 et le 19 Mai au CSIO 5* de La Baule, le public pourra une dernière fois admirer Rêveur de Hurtebise*HDC sur un terrain de concours. En effet, le haras des Coudrettes a annoncé sur ses réseaux sociaux les adieux sportifs du hongre.



Le SBS a d’abord connu le haut niveau avec la cavalière suédoise Malin Baryard-Johnson, en tant que deuxième cheval derrière Tornesch 1042. En 2012, Emmanuèle et Armand Perron-Pete ont décidé de racheter l’alezan afin de renforcer l’écurie de leur cavalier Kevin Staut. Les débuts du couple ont été concluants puisqu’ils ont remporté, après simplement deux mois de collaboration, leur premier Grand Prix CSI 5* lors du Longines Global Champions Tour de Monaco. En 2016, à l’occasion de l’étape Coupe du monde bordelaise, ils ont remporté le Grand Prix CSI 5*. Plus récemment, le couple est parvenu à s’imposer dans la finale du Top Ten IJRC à Genève, en 2017. Mais le fils de Kashmir van’t Schuttershof et le cavalier tricolore n’ont pas marqué les esprits seulement grâce à leurs victoires individuelles en CSI 5*.



Rêveur de Hurtebise*HDC a aussi et surtout été l’un des meilleurs représentants de l’équipe de France durant six années. Il a pris part à douze étapes de Coupes des nations Longines, et a trois finales de ce même circuit à Barcelone. Le hongre a également couru cinq championnats internationaux et participé à deux finales de Coupe du monde Longines. Il a ainsi permis à la France de remporter une médaille d’argent par équipes lors des Jeux Équestres mondiaux de 2014, à Caen : et surtout il a été l’un des principaux acteurs de la victoire de l’équipe de France à l’occasion des Jeux olympiques de 2016 !