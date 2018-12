Les Allemands très en forme à Salzbourg

Support de la Coupe du monde, la Reprise Libre en Musique de ce week-end a été un événement très disputé qui s’est vu s’affronter deux stars du dressage : Dorothée Schneider et Patrik Kittel. Le jeune cavalier allemand Benjamin Werndl (en photo) a donc dû sortir le grand jeu avec son cheval Daily Mirror pour l’emporter. Il a effectué une reprise pourtant quelque peu heurtée où certains mouvements, tels que le piaffer, manquaient de rebond et de puissance. Cependant, il est parvenu à l’emporter en effectuant des figures délicates comme l’appuyer, avec une aisance et une décontraction remarquées. De ce fait, le jury lui a attribué la jolie moyenne de 80,790%.

À la deuxième place, on retrouve Patrik Kittel qui a déroulé une reprise agréable avec Delatio, un étalon qu’il ne monte que depuis quelques semaines. Dorothée Schneider a complété le podium avec son jeune Faustus et une moyenne encourageante de 79,730%.

Seule représentante française avec son meilleur cheval Sir Donnerall II, Morgan Barbançon Mestre a quant à elle obtenu un résultat prometteur avec une moyenne de 79,730%, soit une belle progression par rapport à ses dernières étapes Coupe du monde.



Dans le Grand Prix CSI 4* de Salzbourg, neuf couples ont réussi à se qualifier pour le barrage. De grands noms de saut d’obstacles tels que le néerlandais Gerco Schröder avec son grand cheval gris, Glock’s Cognac Champblanc, ou encore le Britannique John Whitaker, ne sont pas parvenus à obtenir leur ticket avec pour chacun un parcours à quatre points.

Les neufs qualifiés pour le barrage ont offert au public de Salzbourg une fin d’épreuve à suspens. Marcel Marschall, le jeune pilote allemand obtient le temps le plus rapide en descendant sous les barres des 45 secondes, mais écope d’un parcours à quatre points ce qui le classe quatrième de l’épreuve. Tobias Meyer est parvenu à gérer son parcours pour conserver un sans-faute, tout en obtenant un très bon chronomètre (45“94). Un temps qui lui permet de ne pas être dépassé par les autres concurrents. Le belge Wilm Vermeir se classe deuxième de l’épreuve avec un temps de 47“30. Pour la République Tchècque, Emma Augier de Moussac a conclu son week-end avec la troisième place grâce à sa jument Diva. L’amazone termine l’année avec une bonne note, elle qui avait dû faire face à l’euthanasie de sa jument Bella Brown, victime d’un tumeur au cerveau en début d’année.

Seul représentant français, Emeric George associé à son talentueux Chopin des Hayettes termine à une respectable douzième place grâce à un parcours rapide mais pénalisé de quatre points.



Ce week-end de Salzbourg a donc permis de confirmer l’émergence d’une nouvelle génération, que ce soit lors du Grand Prix de Dressage avec Benjamin Werndl ou lors du Grand Prix de saut d’obstacles avec de jeunes cavaliers comme Emma Augier de Moussac.