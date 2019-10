Les Anglo-saxons aux commandes du CCI 5*-L de Pau

Les Britanniques et les cavaliers originaires d’Océanie ne semblent pas partis pour laisser leur part du gâteau au CCI 5*-L de Pau. Au terme du dressage, les anglo-saxons occupent les huit premières places du classement très provisoire, à la veille du cross et à l’avant-veille de l’hippique. C’est en effet Tom McEwen qui a pris les devants avec le Selle Français Toledo de Kerser, qui lui permettait d’œuvrer pour la médaille d’or par équipes décrochée par la Grande-Bretagne l’an dernier aux Jeux équestres mondiaux de Tryon. Tous deux poursuivront la compétition avec 24,9 points. Le numéro trois mondial Tim Price et Wesko suivent au classement avec 24,9 points, tandis que la championne du monde en titre britannique Rosalind Canter complète le podium provisoire avec Zenshera (27,2 points).



Lors des quatre dernières éditions, les 5 Étoiles de Pau avaient été remportées par des cavaliers français. L’an passé, c’est d’ailleurs Thibault Fournier, victime d’une lourde chute il y a quelques semaines et hospitalisé depuis, qui s’était imposé pour la toute première fois à ce niveau d’épreuve avec Siniani de Lathus. Les Bleus ne semblent pas partis pour l’emporter cette fois, puisque le meilleur Tricolore pointe au quinzième rang. Arnaud Boiteau est en effet ex-æquo avec l’Australien Kevin McNab avec 33,2 points, respectiement sur Quoriano*ENE-HN et Scuderia 1918 Don Quidam.

Pour sa première participation à une compétition d’un tel label, Mathieu Lemoine est pour le moment vingt-et-unième avec Tzinga d’Auzay.