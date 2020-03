Les Bleus font parler d’eux à Doha

Après la folle moisson de Julien Épaillard, qui a remporté pas moins de trois épreuves la semaine passée à l’occasion du CHI de Doha, la deuxième semaine de concours sur la piste d’Al Shaqab a donné une nouvelle occasion aux Bleus de s’illustrer. Hier soir, Kevin Staut a en effet ravi la victoire dans le premier rendez-vous majeur du Longines Global Champions Tour, étape d’ouverture de la série lancée par le Néerlandais Jan Tops. Associé à la jeune Visconti du Telman, qui continue à faire ses armes au plus haut niveau après être arrivée dans ses écuries en fin d’année dernière, le numéro un tricolore a été le plus rapide sur le parcours de vitesse. Il s’agit là de la plus belle victoire de Visconti du Telman, qui n’avait concouru que jusqu’en CSI 2* en octobre avec Reynald Angot. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son ascension promet de belles choses. Kevin Staut place de grands espoirs en elle, comme il l’a confié à GRANDPRIX-Replay.com la semaine passée.



Déjà aux honneurs à plusieurs reprises la semaine passée lors du CHI, l’Écossais Scott Brash a une fois de plus pris part à la remise des prix en se plaçant deuxième avec Hello Shelby. Cinquièmes de l’épreuve d’ouverture, Roger-Yves Bost et Castleforbes Talitha ont cette fois complété le podium grâce à un sans-faute efficace. Tous deux ont pris le départ de ce rendez-vous à la toute fin d’épreuve.

Les résultats ici