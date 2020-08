Les Bleus ne déméritent pas aux Européens de dressage Jeunes Cavaliers et Moins de vingt-cinq ans

La semaine passée, les cavaliers de dressage des catégories Jeunes Cavaliers et Moins de vingt-cinq ont déroulé leurs reprises à Pilisjászfalu, en Hongrie, à l’occasion des championnats d’Europe Jeunes. À chaque fois, deux représentants tricolores se sont qualifiés pour la Reprise Libre en Musique.

Non loin de Budapest, en Hongrie, les championnats d’Europe Jeunes de dressage continuent de battre leur plein. Après les catégories Enfants et Juniors au début du mois, ce sont les Jeunes Cavaliers et les Moins de vingt-cinq ans qui ont investi la piste des écuries Unikornis, à Pilisjászfalu, du 17 au 21 août dernier.

La France présentait une équipe chez les Jeunes Cavaliers, tandis que deux dresseurs de Moins de vingt-cinq ans ont fait le déplacement en individuel. Dans des épreuves au niveau relevé, les Tricolores n’ont pas démérité, avec, à chaque fois, deux représentants en lice dans les finales en musiques.

Les Jeunes Cavaliers Capucine Noël, Camille Audo, Léa Bonifay et Arthur Barthel ont terminé sixième par équipe (207,236 points). Capucine Noël et Soleil Noir vom Rosenhof, qui s’entraînent en Allemagne et font office de couple le plus expérimenté, ont porté l’équipe tricolore tout au long de la semaine. Avec sa fidèle jument, l’amazone a participé à ses quatrièmes championnats, et les troisièmes dans cette catégorie. La paire féminine a signé les meilleures performances françaises dans la reprise par équipe (huitième avec 71,941%), la reprise Individuelle ainsi que dans la Reprise Libre en Musique (onzième avec 73,475%). C’est donc sur une note positive et un record personnel que la cavalière de vingt-et-un ans a conclu ses années chez les Jeunes Cavaliers.

Deuxième couple qualifié pour la Reprise Libre en Musique, Camille Audo et Behroez se sont classés treizième, avec 72,535%. Le couple est monté en puissance tout au long de ces championnats, pour terminer également avec un record personnel.

Arthur Barthel et le jeune Bambino de Massa, neuf ans, ont pris de l’expérience sur ces championnats. Présents dans l’équipe Juniors l’an passé à San Giovanni, en Italie, ils déroulaient pour la première fois les reprises Jeunes Cavaliers à l’international (66,824% dans la reprise par équipes et 68,441% pour la reprise Individuelle).

De son côté, la Francilienne Léa Bonifay, associée à Fantastique 16, a connu une semaine plus contrastée. Alors qu’ils effectuaient également leur transition des Juniors vers la catégorie supérieure, la cavalière et sa monture ont quitté le rectangle avec 66% pour leur première reprise, et 63% en individuel.

Du côté des cavaliers de Moins de vingt-cinq ans, Cédric Gallinard et l’expérimenté Scherzo ZC ont achevé leur troisième et dernier championnat de la catégorie en beauté. Après avoir obtenu 69.441% dans l’Intermédiaire II et 69,103% dans le Grand Prix, le couple s’est adjugé la onzième place de la Reprise Libre en Musique avec 71,535%. “La Reprise Libre en Musique ce matin s’est très bien passée. Le cheval était un petit peu fatigué, c’est le troisième jour et il a dû puiser dans ses ressources. Il est cependant resté disponible, donc je suis très content. Nous avons fait une faute d’équilibre au milieu du trot moyen, mais l’ensemble était très bien. L’objectif était de faire mieux que l’année dernière, ce qui est le cas. Nous n’avons pas récolté moins en terme de pourcentage, la difficulté était de se stabiliser de ce point de vue par rapport à l’année dernière. Le deuxième jour nous avons même décroché plus de 69%, contre 68% l’an passé et nous avons obtenu sensiblement les mêmes classements. Nous concluons vraiment sur nos meilleurs championnats. Il y avait de très bons couples face à nous et la concurrence était d’un plus haut niveau que l’année dernière”, s’est réjoui le dresseur de Saône-et-Loire.

Rachel Bastady et Fandango d’Arx, deuxième duo en lice pour l’Hexagone, a récolté 69,475% dans la finale en musique, synonyme de quinzième place. Ils avaient également obtenu 68,647% le premier jour puis 68% dans le Grand Prix.

Dernière catégorie à disputer ses championnats d’Europe en dressage, les Poneys investiront le rectangle dès demain.

Crédit photo : Mélissa Mula

