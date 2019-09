Les Bleus sont prêts à en découdre à Barcelone

À Barcelone, du 3 au 6 octobre prochain, se déroulera la traditionnelle finale du circuit des Coupes des Nations Longines. Qualifiée grâce à ses performances tout au long des septs étapes que comptait l’édition 2019 de cette mythique compétition, la France pourra emmener une équipe en Espagne. Sans pression après avoir décroché sa qualification olympique grâce à la quatrième place glanée par l’équipe nationale aux derniers championnats d’Europe Longines de Rotterdam, le quintette de Thierry Pomel pourra tenter de l’emporter. Ainsi, le sélectionneur et l’équipe fédérale d’encadrement technique de la Fédération Française d’Équitation ont annoncé les noms des cinq couples qui représenteront le drapeau tricolore dans moins d’un mois. Mathieu Billot et son extraterrestre Quel Filou 13 (propriété de la Scea Écurie Billot et Benjamin et Valentine Garreau) défendront les couleurs françaises aux côtés de Simon Delestre et Hermès Ryan des Hayettes (propriété de son cavalier et Philippe Berthol), qui retrouveront tous deux la veste nationale après de longs mois d’absence. Ils seront accompagnés des deux couples ayant participé à la quatrième place de la France à Rotterdam : Nicolas Delmotte, associé à Urvoso du Roch (propriété de Marie-Claudine Morion), et Pénélope Leprevost, avec Vancouver de Lanlore (propriété de François Vorpe). Enfin, Kévin Staut complètera l’équipe composée par Thierry Pomel. Associé à Calevo 2 lors de la dernière échéance continentale, le Normand comptera cette fois sur Urhélia Lutterbach, la fille du regretté Helios de la Cour II, confié au numéro un français par les écuries de Wy.

Cette sélection aurait pu comporter les noms d’Alexis Deroubaix, meilleur performeur pour les Bleus à Rotterdam, ainsi que celui de Roger-Yves Bost, réserviste lors de cette même échéance. Le premier ne pouvait malheureusement pas se rendre disponible avec son gris Timon d’Aure, lequel intéresse des investisseurs, comme l’a confié Thierry Pomel au média spécialisé GRANDPRIX-Replay.com. Par ailleurs, Roger-Yves Bost a lui choisi de décliner la sélection pour Barcelone, préférant préserver sa meilleure jument, Sangria du Coty, pour la saison de la Coupe du Monde Longines.